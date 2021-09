Ecco Apple Watch Serie 7, con schermo più grande e ricarica rapida Durante l’evento di presentazione Apple che si è tenuto oggi, martedì 14 settembre, la casa di Cupertino ha annunciato l’ultima versione dei suoi smartwatch: gli Apple Watch Serie 7, una gamma di orologi di ultima generazione che mantiene intatto il design dei predecessori ma porta in dote uno schermo più grande e numerose nuove funzionalità.

A cura di Lorenzo Longhitano

La novità di Apple Watch Serie 7

Lo schermo più grande è una delle maggiorni novità: le cornici ora hanno solo 1,7 millimetri di larghezza per un display che occupa quasi le intere dimensioni del quadrante. Lo schermo ora è anche più luminoso in modalità always-on, per poterlo vedere più facilmente anche con un'occhiata veloce.

Come cambia l'interfaccia

Soprattutto però l'interfaccia è stata ridisegnata per trarre vantaggio delle dimensioni maggiori dello schermo, con pulsanti più grandi e dunque più facili da premere senza errori. Tra gli altri vantaggi conseguento alle dimensioni dello schermo ci sono nuovi quadranti e una nuova interfaccia per l'inserimento del testo, inclusa una tastiera con sistema di immissione a scorrimento.

A sinistra il primo modello di Apple Watch, a destra il Serie 7

In Apple Watch Serie 7 migliorano anche la resistenza a urti e polvere, con una protezione frontale più forte e certificazione IP6X. Dal punto di vista dell'autonomia, l'orologio promette 18 ore di durata con una ricarica rapida che porta il gadget al 100 percento nel 30 percento del tempo in meno.

Il prezzo di Apple Watch Serie 7

La nuova versione dello smartwatch Apple arriverà in cinque nuove colorazioni, in alluminio, acciaio inossidabile e titanio, iktre a versioni Nike e Hermes. Il prezzo di partenza sarà di 399 dollari.