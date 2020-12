Sulla versione per iOS della piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp è arrivata una novità che renderà più semplice condividere con amici e parenti foto e video in grande quantità. L'ultimo aggiornamento dell'app per iPhone sta portando agli utenti di questi dispositivi la possibilità di selezionare contemporaneamente più elementi multimediali dal rullino fotografico per copiarli e poi incollarli direttamente nella conversazione desiderata e inviarli così agli altri partecipanti.

Come funziona il copia e incolla multiplo di foto e video in WhatsApp

Al momento WhatsApp permette di inviare foto e video ai contatti già in molti modi: gli elementi multimediali si possono scegliere dal selettore interno all'app, oppure condividere direttamente dal rullino fotografico. Con la novità in arrivo sugli smartphone Apple sarà inoltre possibile scegliere con tutta calma le foto e i video da inviare selezionandoli, poi attraverso il menu di condivisione e toccando la voce Copia all'interno delle opzioni di esportazione; la lista degli elementi selezionati viene salvata nella memoria temporanea del telefono ed è pronta per essere riversata all'interno dell'app. A questo punto occorre scegliiere il contatto o il gruppo al quale si desidera mandare gli elementi copiati: all'interno della relativa conversazione basta tenere premuto il dito nella casella per l'inserimento del testo e scegliere l'opzione Incolla.

WhatsApp richiama a sé la lista delle foto e dei video copiati poco prima e apre il menù per la modifica e l'invio dei contenuti. Dando conferma dell'operazione, gli elementi vengono finalmente inviati. La novità era stata avvistata dalla comunità di WABetaInfo all'interno di una delle versioni preliminari dell'app, ma evidentemente lo stadio di sviluppo di quella versione era già talmente avanzato che nel frattempo è partito il rilascio presso il grande pubblico.