Anticipati come di consueto da mesi, il nuovo iPhone 12 è stato presentato da Apple pochi minuti fa nel corso di una presentazione virtuale che ha preso il posto del consueto evento annuale trasmesso dallo Steve Jobs Theatre, a Cupertino. Quest'anno è particolarmente significativo per i dispositivi dell'azienda, che come altri produttori hanno fatto di recente entra nell'era del 5G con i primi iPhone in grado di collegarsi alle reti di nuova generazione.

La nuova connettività promette velocità di download di 4 gigabit e 200 mbps in upload, tanto che prima di svelare i telefoni la presentazione si è soffermata su questo aspetto. Quel che gli utenti stavano aspettando con più impazienza però è il telefono vero e proprio, che come anticipato dalle indiscrezioni nella sua incarnazione principale è iPhone 12, un dispositivo da 6,1 pollici con una definizione da 460 ppi, il doppio di quella del predecessore. Il design è rinnovato e i colori a disposizione sono nero, bianco, product RED, verde e blu.

La protezione esterna è realizzata con un nuovo sistema battezzato Ceramic Shield, che promette di resistere fino a 4 volte meglio a urti e graffi rispetto al vetro attuale. La connettività 5G può essere attivata e disattivata solo quando necessario per risparmiare batteria. A muovere le operazioni non poteva mancare il chip A14, il più evoluto tra quelli mai realizzati da Apple, e già a bordo degli ultimi iPad Air presentati soltanto poche settimane fa.

I sensori sono due, entrambi da 12 Mpixel: uno grandangolare con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica e uno ultra-grandangolare con apertura f/2.4. Entrambe le fotocamere godono come di consueto di funzionalità di fotografia computazionale come lo Smart HDR (qui alla sua terza iterazione) e una modalità notturna che per la prima volta è compatibile anche con la fotocamera frontale e con i timelapse.