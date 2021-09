Ecco il nuovo iPhone 13: com’è l’ultimo smartphone presentato da Apple Dopo aver aperto le danze con i nuovi iPad e iPad Mini, e con lo smartwatch Apple Watch Serie 7, la casa di Cupertino ha presentato i suoi nuovi iPhone 13 nel corso dell’evento di oggi, martedì 13 settembre.

A cura di Lorenzo Longhitano

Il notch si rimpicciolisce

I primi modelli della gamma mostrati sul palco della presentazione all'Apple Park di Cupertino sono il modello standard e iPhone 13 Mini, due unità che riprendono sostanzialmente il design dei modelli direttamente precedenti ma con alcuni cambiamenti significativi all'interno.

Le dimensioni del display sono identiche — da 5,4 e 6,1 pollici — ma il notch, la tacca sullo schermo presente su tutti gli iPhone dal modello X del 2017, è finalmente di dimensioni più contenute. Lo schermo è più luminoso e più efficiente, con supporto agli standard Dolby Vision, HDR10 e HLG.

Il nuovo processore

Il processore è diventato l'A15 Bionic, realizzato con tecnologia a 5 nanometri. Velocità a parte, l'importante è l'accento posto sulle funzionalità di intelligenza artificiale, che renderanno più facile agli sviluppatori realizzare app di successo che fanno leva su questa tipologia di elaborazione digitale.

Fotocamere rinnovate

Anche il comparto fotografico è migliorato. Le fotocamere restano due, una grandangolare e una ultra grandangolare, ma riescono ora a raccogliere più luce. Quella principale da 12 megapixel è dotata di un nuovo sensore, una luminosa lente f/1.6 da 6 elementi e soprattutto stabilizzazione sensor-shift, la stessa che l'anno scorso era presente solo sulla variante Pro Max. La fotocamera secondaria ha un nuovo sensore, una lente f/2.4 e un angolo di ripresa da 120 gradi.

Lato software debuttano una modalità notte per le foto e una modalità ritratto per i video che sembra particolarmente promettente che permette di passare da un punto di fuoco all'altro in modo automatico e in tempo reale.

Gli extra e i colori

Migliora anche la durata della batteria — di un'ora e mezza per iPhone 13 Mini e di due ore e mezza per iPhone 13 — la memoria interna che parte ora da 128 gigabyte e le colorazioni, che ora comprendono anche il rosa. Il prezzo previsto negli Stati Uniti è di 699 dollari per il modello Mini e di 799 dollari per il modello standard.