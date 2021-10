Ecco le nuove AirPods: hanno un nuovo design e resistono all’acqua Apple ha presentato le nuove AirPods, la nuova versione del modello entry level che prende in prestito il design del modello di fascia alta e propone alcune nuove funzioni, tra cui l’audio spaziale e, una novità per tutta la linea, la resistenza all’acqua e al sudore.

A cura di Marco Paretti

Apple ha presentato le nuove AirPods, le cuffie senza fili che quest'anno si rifanno il look e diventano più simili al modello Pro. Si tratta quindi della nuova versione del modello entry level che prende in prestito il design del modello di fascia alta e propone alcune nuove funzioni, tra cui l'audio spaziale e, una novità per tutta la linea, la resistenza all'acqua e al sudore. Il look è molto simile a quello del modello Pro, ma senza l'aspetto in-ear: le nuove AirPods sono classici auricolari da appoggiare dentro all'orecchio e che, non avendo la cancellazione attiva del rumore, non necessitano un effetto completamente sigillante.

Cambia anche il case, che di fatto diventa del tutto identico a quello del modello Pro, compresa la possibilità di ricaricare cuffie e custodia in modalità senza fili, semplicemente appoggiandolo su un caricatore wireless. Dal modello di fascia alta prendono anche la modalità audio spaziale, che consente di ottenere un effetto tridimensionale con l'audio che si sta ascoltando, compreso quello di film e serie TV. Infine, le nuove AirPods offrono controlli simili a quelli visti sulle Pro, con la possibilità di "premere" gli steli per accedere a controlli come riproduzione, pausa e avanti veloce.

Aumenta anche la durata della batteria, che con una carica consente di raggiungere 6 ore di riproduzione di contenuti audio. Cinque minuti di ricarica garantiscono un'ora di ascolto, mentre la custodia permette di ricaricare quattro volte gli auricolari. Le nuove AirPods saranno disponibili a partire dalla prossima settimana a un prezzo di 199 euro, Resteranno comunque a listino, oltre ovviamente al modello Pro e alle AirPods Max, anche gli auricolari di seconda generazione, il cui prezzo scenderà a 149 euro. Una proposta che va sicuramente a infastidire una concorrenza posizionata su prezzi simili a quello che ora è il punto di ingresso alle AirPods.