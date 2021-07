“Ecco perché non riesco ad avere figli”: LaSabri racconta su YouTube il suo percorso La lunga clip pubblicata sulla piattaforma di condivisione video nei giorni scorsi è una confessione sincera sui problemi che qualunque coppia potrebbe trovarsi ad affrontare nella scelta di avere un figlio, e un modo per incoraggiare gli spettatori a informarsi e fare prevenzione su un tema che riguarda molti.

A cura di Lorenzo Longhitano

Non è un video come gli altri quello pubblicato su YouTube dalla ex modella e ora creator digitale LaSabri: in una lunga clip pubblicata sulla piattaforma di condivisione video, la youtuber Sabrina Cereseto ha infatti affrontato il delicato argomento della gravidanza, e nello specifico ha voluto raccontare ai suoi follower il percorso che ha intrapreso e i problemi che sta affrontando nel tentare di avere un bambino insieme al suo compagno Alessio.

Il racconto su YouTube

Battezzato "Perchè non rimango incinta? Ora ve lo spiego", il video dura una ventina di minuti e si apre con un avvertimento: i follower estremamente giovani di Sabrina potrebbero trovarlo non di loro interesse. Per tutti gli altri però – ragazze e ragazzi – la clip è una confessione sincera sui problemi che qualunque coppia potrebbe trovarsi ad affrontare nella scelta di avere un figlio, e un modo per incoraggiare gli spettatori a informarsi e fare prevenzione su un tema che riguarda molti. LaSabri ha raccontato di essersi sottoposta a numerosi esami insieme al suo compagno, dopo mesi passati a cercare una gravidanza che però non arrivava; tra i test affrontati è emerso che la causa del problema potrebbe essere una malattia da papillomavirus contratta dalla youtuber in passato e che potrebbe averla portata all'ostruzione delle tube.

L'ipotesi papillomavirus

L'ipotesi va ancora confermata, e per farlo la youtuber ha raccontato di doversi sottoporre a un esame doloroso il cui esito determinerà il percorso che Sabrina e Alessio dovranno seguire per arrivare al loro obbiettivo – probabilmente una fecondazione in vitro. Il senso del video però, oltre a raccontare la propria esperienza personale, è quello di incoraggiare le altre persone con problemi simili ad affrontarli di petto: in particolare – quando una gravidanza non va in porto per diversi mesi – sottoporsi agli esami necessari a stabilire se c'è un ostacolo fisiologico in uno dei due partner. Il pap test in particolare è un esame importante che andrebbe fatto a prescindere dal desiderio di gravidanza, mentre il vaccino contro il papillomavirus previene una malattia facile da contrarre anche senza rapporti sessuali e in grado di recare danni anche a lungo termine.