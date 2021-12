Elon Musk è la persona dell’anno per il Time Magazine: le motivazioni della scelta È diventato l’uomo più ricco del mondo e ultimamente sta facendo parlare di sé per le sue posizioni in fatto di guida autonoma, esplorazione dello spazio e criptovalute.

A cura di Lorenzo Longhitano

Ha fondato alcune delle aziende più innovative degli ultimi 20 anni e nel farlo è diventato l'uomo più ricco del mondo; negli ultimi mesi sta però facendo parlare di sé anche più del solito per le sue posizioni in fatto di guida autonoma, esplorazione dello spazio, criptovalute. Per questi e altri motivi l'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense Elon Musk è stato eletto persona dell'anno da Time Magazine, che gli ha contestualmente dedicato la tradizionale copertina del mese della rivista.

Le motivazioni della rivista

I redattori della storica testata descrivono l'imprenditore con enfasi: "L'uomo più ricco del mondo non possiede neanche un immobile e recentemente ha iniziato a svendere il suo patrimonio; lancia satelliti in orbita e imbriglia il potere del sole; guida un'auto inventata da lui che non usa carburante e non ha quasi bisogno di un autista; con uno schiocco di dita il mercato azionario decolla o si affossa". Il rifimento è alle attività alle quali l'imprenditore ha dato vita nei suoi primi 50 anni: con SpaceX lancia in orbita costellazioni di micro satelliti a energia solare che mirano a portare connettività Internet nelle zone remote del pianeta, mentre con Tesla ha rivoluzionato il mercato delle auto elettriche – spingendo i produttori rivali ad abbracciare un progresso che fino a pochi anni fa erano restii ad accettare – e sta tentando (con risultati non ancora definitivi) di dare il via a quello delle auto a guida autonoma.

Con SpaceX, fa notare Time Magazine, Musk ha superato a destra colossi che lavorano nel settore da decenni, e sta ora lavorando con un obbiettivo a lungo termine particolarmente ambizioso: portare l'uomo su marte. Con Neuralink sta tentando di sviluppare una interfaccia uomo macchina che funzioni con la sola attività cerebrale, ovvero di rendere possibile controllare macchine, arti meccanici e intelligenze artificiali con il pensiero. Con The Boring Company vuole scavare reti di tunnel sotterranei sotto le città più trafficate per decongestionare il traffico. Nel fare o tentare tutto ciò, Musk è riuscito non solo a diventare l'uomo più ricco del mondo ma a anche a imporsi come una personalità seguita da migliaia e migliaia di follower social, tanto una sua opinione espressa a mezzo tweet può decretare il successo di una criptovaluta.

"Tra i più influenti del pianeta"

L'articolo di Time Magazine dipinge un quadro dell'imprenditore che comprende questi aspetti ma anche le critiche subite nel corso degli anni da lui e dalle sue aziende – dal carattere difficile alla sostenibilità delle sue aziende o delle sue innovazioni, passando per il suo status di ricco tra i ricchi in un mondo che fa sempre più attenzione alle disparità tra lo 0,1 percento e il restante 99,9. La copertina di Time non è però un bilancio in sé sulla bontà di un individuo: come sottolinea il direttore Edward Felsenthal: "Quello di persona dell'anno è un segnale di influenza, e poche persone hanno avuto più influenza di Musk nella vita sulla Terra, e potenzialmente al di fuori della Terra.