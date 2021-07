Estate in città o in villeggiatura? Per tutti, ecco le tendenze fashion Arriva l’estate, tempo di viaggi e di vacanze… ma non per tutti: perché c’è anche chi, per scelta o per dovere, il Ferragosto (e magari non solo) quest’anno lo passerà in città. Il fatto di non partire non è certo un buon motivo per passare sotto tono questi mesi: ecco allora quali sono i look più di tendenza per l’estate 2021 in città. Le occasioni di stile, però, non mancano anche per chi è in villeggiatura: perché anche la vacanza può (e deve) essere trendy.

Destinazioni prenotate, valigie pronte, biglietti fatti: anche quest’anno, con l’estate, arriva la voglia di partire, di viaggiare, di andare in vacanza nell’estate della ripartenza. Tanto che, secondo diverse stime, saranno circa 40 milioni gli italiani che si concederanno un periodo di villeggiatura, lungo o breve che sia. Ma se tanti saranno quelli che potranno godersi viaggi e vacanze, molti saranno anche coloro che passeranno in città il periodo estivo: circa un italiano su tre, infatti, per scelta o per dovere, resterà a casa.

Il fatto di non andare in ferie, però, non significa che si debba per forza rinunciare a sfoggiare un look estivo all’ultima moda: anche per chi resta in città, infatti, non mancano occasioni per trascorrere un’estate trendy, con la possibilità di godersi con più tranquillità una serata in un locale “in”, oppure una cena al ristorante nella città deserta, o un aperitivo senza ressa nelle vie del centro. Senza contare le altre mille occasioni di incontro e socializzazione, tra eventi diurni e notturni, e magari anche in ufficio con un abbigliamento più informale del solito.

E con la stagione dei saldi appena iniziata, avere il look giusto non sarà difficile: ecco quali sono le tendenze-moda per l’estate in città. Tanto per cominciare, sia per lei sia per lui sono assolutamente irrinunciabili i capi larghi e comodi, come i pantaloni baggy e i cargo, da abbinare con T-shirt di svariate fantasie. E poi, per le serate più fresche o quando il tempo vita al brutto, maglioncini o felpe oversize. Per lei, invece, il Ferragosto cittadino prevede anche borse di paglia, occhiali da sole stile anni '70 e abiti in cotone dai colori pastello.

I capi più trendy dell’anno, però, non sono certo riservati a chi resta a casa: anche chi parte può a buon diritto sfoggiare look all’ultima moda, sia nelle città d’arte – con gli stessi capi della moda per l’estate in città – sia nelle località di villeggiatura. In spiaggia, per lei, quella del 2021 è ad esempio l’estate del ritorno dei bikini crochet e dei cappelli in paglia, mentre per le serate sul lungomare il top sono sandali bianchi e décolleté (flat o comunque con tacco basso e punta quadrata). Per lui, invece, vanno per la maggiore costumi con pattern di tendenza – dalle fantasie marine, passando per il tie-dye – camicie e T-shirt con colori allegri e stampe divertenti e capi comodi come i bermuda cargo. Per chi invece preferisce la montagna, oltre all’attrezzatura tecnica quest’anno in valigia non possono mancare una versatile bandana, calzature adatte (quest’anno vanno tantissimo i sandali da trekking) e soprattutto una giacca multiuso, antivento e antipioggia.

