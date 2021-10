Facebook può sapere dove vai: come trovare (e controllare) la mappa degli spostamenti La cronologia delle posizioni è una funzione del social network che segue gli spostamenti degli utenti, e memorizza i luoghi (negozi e aziende) in cui sono stati. I dati vengono ottenuti dagli spostamenti registrati dall’app Facebook per smartphone e caricati su una mappa digitale, alla quale è possibile accedere attraverso pochi passaggi sulla piattaforma.

A cura di Ivano Lettere

Mimetizzata tra le varie impostazioni, la cronologia degli spostamenti è una funzione di Facebook che annota i movimenti degli utenti, tiene a mente i negozi in cui entrano e memorizzare le aziende che visitano. I dati vengono rilevati tramite le app iOS e Android, e vengono impressi su una vera e propria mappa digitale, a cui è possibile accedere attraverso pochi passaggi sulla piattaforma. Oltre a fungere da diario di bordo, Cronologia delle posizioni permette al social network di utilizzare le coordinate Gps dell'utente e, in tal modo, personalizza gli annunci pubblicitari rivolti al pubblico.

Come funziona il tracciamento di Facebook

"Per esplorare ciò che ti circonda, Cronologia delle posizioni consente a Facebook di costruire una lista di luoghi precisi ottenuti attraverso i servizi di localizzazione presenti sui tuoi dispositivi mobili", spiegano sulla sezione apposita del social network. "Solo tu puoi vedere queste informazioni e puoi eliminarle visualizzando la cronologia della tua posizione sul tuo dispositivo mobile o sul tuo computer", spiegano i responsabili.

Come attivare e come cancellare la cronologia

Per attivare la funzionalità su Android, basta entrare nel proprio profilo, cliccare su "impostazioni e privacy", andare su "collegamenti rapidi alla privacy" e selezionare "gestisci le tue impostazioni sulla posizione". Arrivati qui, si può modificare la configurazione predefinita mettendo "sì" per permettere il tracciamento delle posizioni di Facebook. Su iOS la procedura è identica, ma si inizia cliccando sulle tre linee orizzontali del tasto in basso a destra. Per cancellare invece la cronologia dei propri spostamenti, il passaggio richiesto su Android e su iOS è uno solo: sulla pagina della cartina digitale basta cliccare il simbolo della rotellina e decidere se eliminare i dati relativi a un giorno o, in alternativa, tutta la memoria.