Fanno un balletto di TikTok davanti alla bara della madre morta: il macabro video è virale In poche ore il tiktok che ritrae le due ragazze ballare e scherzare durante la funzione funebre ha accumulato milioni di visualizzazioni ma anche le critiche di chi ha ritenuto il gesto poco rispettoso nei confronti della defunta. L’origine del balletto e l’atto in sé hanno entrambi una spiegazione precisa.

A cura di Lorenzo Longhitano

Non tutte le tendenze e i balli che si diffondono su TikTok sono immediati da comprendere per la totalità del pubblico che vi si potrebbe imbattere: è uno dei numerosi rischi che si nascondono dietro alla viralità alla base della piattaforma. L'ultimo esempio in merito arriva da un video diventato virale nelle scorse settimane, nel quale due giovani ragazze si esibiscono in un ballo davanti alla bara della madre; in poche ore il tiktok ha accumulato milioni di visualizzazioni ma anche le critiche di chi ha ritenuto il gesto poco rispettoso nei confronti della defunta. L'origine del balletto e l'atto in sé hanno entrambi una spiegazione precisa.

La clip in questione è apparsa sul profilo di Trinity Wright, una tiktoker di 21 anni che si è esibita insieme alla sorella minore di 12 anni in un ballo che sulla piattaforma è diventato di tendenza in alcune particolari occasioni. Il brano è Rick & Morty, del rapper statunitense Soulja Boy, mentre nel breve video si possono osservare le due ragazze accennare alcuni passi di danza davanti alla bara della madre e poi ridere insieme della situazione; la didascalia recita semplicemente "Cantiamo Rick & Morty alla mamma finché non torna dal regno dei morti: giorno uno". Il video ha raccolto 14 milioni di visualizzazioni, ma alcuni osservatori hanno definito la situazione macrabra e irrispettosa.

Il ballo non è stato scelto a caso, ma fa parte di una tendenza in cui gli autori delle clip danzano di fronte alle tombe di personaggi famosi. L'accostamento tra il ballo e il luogo scelto per interpretarlo creano un effetto alienante che è probabilmente ciò che ha reso queste clip curiose da guardare, e dunque – nella logica del social – degne di essere replicate. Le sorelle Wright potrebbero aver pensato a qualcosa di simile, e nel rivolgersi a TikTok per comunicare il proprio stato d'animo potrebbero aver semplicemente scelto il mezzo più appropriato per la piattaforma: anziché un video luttuoso, una clip basata sull'humor nero nella quale tentano di coinvolgere la madre che non c'è più.

A confermarlo ci sono le parole della sorella maggiore Trinity alla testata Insider in merito all'argomento: "È stato terapeutico condividere tutte e tre un momento tra noi, ridere insieme e sentirci a posto. Non è un modo tradizionale di affrontare queste cose, ma sentirci in grado di ridere un po' ci ha fatto stare bene". La ragazza è tornata sul tema nei giorni successivi, e su TikTok sta ancora rispondendo ai commenti degli utenti che l'hanno accusata di avere poco tatto e rispetto, spiegando ulteriormente la sua posizione: "Alla mamma sarebbe piaciuto così".