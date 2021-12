Fedez contro la Rai: è il tweet più popolare del 2021 L’intervento che ha dato il via alla polemica con la Rai in occasione del concerto del primo maggio è stato il tweet più chiacchierato del 2021. Ecco gli altri.

A cura di Lorenzo Longhitano

Anche quest'anno Twitter è rimasta una delle piattaforme di discussione più gettonate nel nostro Paese. Il sito di microblogging non ha mai avuto la stessa popolarità di Facebook e ora di Instagram e TikTok, ma le interazioni che si svolgono al suo interno restano infuocate e indicative di quello che appassiona, preoccupa o stimola la società nel suo insieme. I gestori del social non sono all'oscuro di questo rapporto, e come ogni anno hanno redatto una retrospettiva sull'anno che ci stiamo lasciando alle spalle stilando una classifica dei tweet più apprezzati e ricondivisi in Italia nel 2021.

I cinguettii più apprezzati

Tra i tweet con più apprezzamenti, musica e politica hanno uno spazio preponderante. La top 5 è dominata dal rapper Fedez, che occupa anche la prima posizione con il tweet pubblicato in occasione del concerto del primo maggio in cui rivela il contenuto della telefonata intercorsa con la direttrice di Rai 3. La seconda posizione è occupata da un saluto ai nuovi utenti twittato dal profilo degli stessi gestori del social: era il mese di ottobre e il più esteso blackout social dell'anno aveva appena colpito Facebook, Instagram e WhatsApp contemporaneamente. In terza posizione la vittoria dei Maneskin a Sanremo, nell'ironico cinguettio di ringraziamento della band a tutti coloro che non hanno creduto in loro. Seguono l'intervento di Trash Italiano che svela il trucco per una nuova emoji temporanea legata all'evento di presentazione dei nuovi iPhone 13 e l'intervento dell'ex premier Giuseppe Conte proprio a commento della vicenda di Fedez contro la gestione del concerto del primo maggio Rai.

Gli interventi con più retweet

La classifica dei cinguetti più ricondivisi si apre con i due già in testa alla top 10 degli interventi più apprezzati, ma prosegue con la celebrazione dell'argento di Vanessa Ferrari alle Olimpiadi 2020. La quarta posizione conferma la passione del popolo di Twitter per i Maneskin: il tweet in questione celebra la loro vittoria all'Eurovision Song contest 2021; il quinto tweet più ricondiviso resta quello di Giuseppe conte, mentre il prosieguo della classifica è dominato da 4 tweet provenienti dai protagonisti delle posizioni precedenti – Maneskin e Vanessa Ferrari.

Gli hashtag dell'anno

Gli hashtag più bombardati di tweet nel 2021 rivelano la natura social della piattaforma, e designano per la maggior parte dei "gruppi di ascolto" virtuali di utenti che si radunano per commentare eventi per lo più televisivi. Dal Grande Fratello VIP all'ultima edizione di Amici, passando per Sanremo e l'Isola dei Famosi. Non mancano neppure gli hashtag dedicati a celebrità e gruppi come i BTS, Louis Tomlinson e Tommaso Zorzi. Green Pass, Covid-19 e temi connessi non sono mancati, così come i principali protagonisti della scena politica e i riferimenti al mondo del calcio – dal campionato Euro 2020 alla Serie A.