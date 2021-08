Fortnite copia (ancora) Among Us: ecco la modalità Impostori La nuova modalità di gioco Impostori ricorda molto da vicino il fenomeno globale della casa di sviluppo Innersloth, ma non è la prima volta che Fortnite si ispira ad Among Us per dare ai suoi giocatori qualcosa di nuovo su cui mettere le mani. Come avvenuto pochi mesi fa però, la nuova modalità non sarà a disposizione per sempre.

A cura di Lorenzo Longhitano

Fortnite e Among Us si possono considerare due tra i più eclatanti successi degli ultimi anni nell'universo dei videogiochi, ma le loro formule differiscono talmente tanto tra loro che non si possono considerare davvero concorrenti. Nella giornata di ieri qualcosa è cambiato: Epic Games, lo sviluppatore di Fortnite, ha rilasciato un aggiornamento che ha introdotto nel celebre sparatutto online una modalità che ricorda molto da vicino il social game che ha conquistato milioni di giocatori negli ultimi mesi. Battezzata Impostori, la nuova modalità prevede infatti che uno o due giocatori tentino di sabotare le operazioni dei rimanenti in gara, eliminandoli uno per uno senza farsi scoprire.

Come funziona Fortnite: Impostori

Se la formula non suona nuova, è proprio perché si tratta della stessa ricetta che ha reso Among Us un successo planetario. In Fornite: Impostori, compete nella stessa mappa un massimo di 10 giocatori. Un numero massimo di 8 partecipanti sarà assegnato alla squadra degli Agenti, che devono portare a termine compiti ben precisi all'interno della mappa e rimanere all'erta nei confronti degli Impostori; questi ultimi, in un numero massimo di 2, devono eliminare gli Agenti e hanno disposizione abilità speciali che permettono loro di mimetizzarsi tra i personaggi e confondere le acque. Come in Among Us, gli Agenti hanno la possibilità di scoprire gli Impostori riunendosi sul ponte, discutendo e infine votando a maggioranza il giocatore che si ritiene essere un infiltrato.

Il precedente

Non è la prima volta che Fortnite si ispira ad Among Us per dare varietà alle sue meccaniche di gioco: anche in Spie come noi, lanciata l'anno scorso, i giocatori erano divisi in squadre da 8 e 2 partecipanti, e competevano con regole simili a quelle che ora animano Impostori. Anche in questo caso, la nuova modalità non sarà a disposizione per sempre, e rimarrà nel gioco per poche settimane.