Fortnite si butta sulla moda: ora i protagonisti vestono Balenciaga La prossima collezione di oggetti e indumenti in arrivo all’interno del gioco è a suo modo un inedito: è stata realizzata dal brand di moda e vestirà i personaggi con outfit originali e accessori esclusivi. Contemporaneamente, il marchio parigino lancia una linea di abiti in collaborazione con lo sviluppatore dello sparatutto online, Epic Games.

A cura di Lorenzo Longhitano

Se c'è un gioco che più di tutti ha fruttato miliardi grazie alla personalizzazione dei protagonisti è Fortnite. Lo sparatutto online di Epic Games genera introiti da capogiro dando ai giocatori la possibilità di vestire i loro alter ego con gli abiti e gli accessori più bizzarri, eppure la prossima collezione di oggetti e indumenti in arrivo all'interno del gioco è a suo modo un inedito: è stata realizzata dal brand di moda Balenciaga e vestirà i personaggi con outfit originali e accessori ispirati a prodotti che saranno lanciati in contemporanea nel mondo reale.

Gli abiti (virtuali) firmati

L'annuncio è di queste ore mentre il debutto della collezione online è previsto per domani, 21 settembre. Nel gioco, i prodotti saranno disponibili sotto forma di skin e oggetti sbloccabili con i consueti V-Buck virtuali acquistabili dallo store di Epic Games; in particolare gli sviluppatori hanno realizzato quattro costumi completi battezzati Ramirez scatenata, Carlino VIP, Banshee fashion e Cavalier Crestato – ovvero varianti completamente accessoriate di personaggi già noti. Oltre ai nuovi abiti, i gadget virtuali acquistabili saranno il Piccone Sneaker Shock con una scarpa al posto della parte metallica, un Deltaplano con le fattezze di una borsetta, nuovi tessuti per gli abiti già acquistati e una nuova emote per mettersi in posa in modo esclusivo.

Il negozio virtuale

Tra le novità previste ci sono anche due spray sbloccabili gratuitamente dedicati a Carlino e Cavaliere e sprattutto un negozio del brand direttamente all'interno del gioco – un centro in evidenza presente nella modalità Creativa, ovvero una delle zone dedicate alla socialità e non interessate dalle dinamiche competitive del gioco. Lo store è la riproduzione di un negozio del marchio dove sarà possibile passare del tempo o acquistare uno dei prodotti virtuali presentati in queste ore.