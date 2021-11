Giovanni Arena e i suoi viaggi su TikTok: “Ho iniziato in lockdown senza poter viaggiare” Il travel creator diventato virale su TikTok ha risposto alle domande di Google più cercate dagli utenti sul suo conto, parlando dei suoi esordi e delle sue passioni.

A cura di Lorenzo Longhitano

Sulle piattaforme di condivisione è conosciuto come il ragazzo dei viaggi ma la sua professione ufficialmente è quella di travel creator, un autore di contenuti dedicati al vasto e sempre più seguito tema dei viaggi. Giovanni Arena è un influencer che a soli 26 anni ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro, e a oggi racconta escursioni e curiosità dei luoghi più interessanti – vicini e lontani – di tutto il pianeta. La sua attività gli è valsa l'interesse di oltre 1 milione di persone che a oggi lo segue su TikTok, mentre i contenuti pubblicati su Instagram vengono seguiti stabilmente da 300.000 persone. Fanpage.it lo ha intervistato girandogli le domande più frequenti poste al motore di ricerca Google dai fan che lo cercano online.

L'esordio durante la pandemia

Come Khaby Lame, anche Giovanni ha dato il via alla sua carriera durante la pandemia di coronavirus, anzi: proprio come l'influencer di Chivasso, anche lui si è iscritto a TikTok proprio a causa delle restrizioni imposte dal primo lockdown: "Ero abbastanza triste perché non potevo viaggiare, però ho preso il mio hard disk con tutti i miei vecchi viaggi e ho detto ‘Massì dai, buttiamoli su TikTok', e da lì hanno cominciato a girare i miei video". Da TikTok, Giovanni è passato a proporre i suoi contenuti anche su Instagram nel formato dei Reel adattandoli nel tempo per i suoi spettatori: "Ora faccio video per la mia community, per far viaggiare con la mente le persone".

Il suo Paese preferito

Tra tutti i luoghi visitati nella sua carriera di viaggiatore per passione e professione, l'Indonesia è quello che ha colpito di più Giovanni: "Mi ha fatto capire e abbracciare la diversità, perché a me piace tanto mettermi nei panni dell'altro e capire come loro vedono il mondo. È stata una cultura diversa, mi ha proprio ribaltato in un altro mondo.

I temi toccati durante l'intervista sono stati numerosi: dai ricordi di viaggio legati a Firenze, Milano e Venezia al suo libro sugli spostamenti low cost, "Benvenuti in economic class", passando per la passione per la musica e i vinili ("Il mio primo viaggio da solo fu a Londra, per il concerto di Lady Gaga") e per i suoi video virali: "Non c'è un segreto per ottenere viralità; l'importante è essere voi stessi e comunicare la vostra personalità".