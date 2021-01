Uno dei segreti dierro al successo della piattaforma di condivisione video TikTok è la creatività degli utenti che li porta a utilizzare gli strumenti all'interno e all'esterno dell'app per realizzare contenuti sorprendenti anche in modi inaspettati. L'ultimo esempio è quello di un filtro presente all'interno dell'app che permette di inserirsi all'interno di fotografie che sono già state scattate, e che in molti stanno utilizzando per ricongiungersi — almeno nei ricordi — con membri della famiglia e altre persone care che non ci sono più.

Come funziona l'effetto Green screen scan

Il nome dell'effetto è Green screen scan e il suo funzionamento è semplice: basta mettersi nella posa desiderata e, durante le riprese, attendere che la linea orizzontale che scorre dall'alto verso il basso passi sul proprio volto. Nel passaggio, il soggetto viene inserito all'interno di un'immagine di sfondo scelta in precedenza, uniformando la colorazione delle due sorgenti di informazione per restituire come risultato un'immagine finale statica; una fotografia insomma, che sembra scattata come se il protagonista del video fosse stato presente insieme agli altri soggetti ritratti.

I primi tiktok diventati virali dopo il debutto del nuovo effetto avevano toni per lo più scherzosi, ma presto qualcuno ha deciso di utilizzare la novità per uno scopo più alto: ritrarsi in fotografia con persone insieme alle quali non è più possibile creare nuovi ricordi, come parenti o amici scomparsi. Chi ha provato l'esperienza la descrive sul social come qualcosa di emotivamente profondo, e non stupisce che quest'ultimo utilizzo del filtro Green screen scan sia stato così apprezzato.

Come si usa l'effetto Green screen scan

Per trovare l'effetto basta cercarne il nome all'interno della casella di ricerca di TikTok, anche se riuscire a ottenere il risultato desiderato può richiedere più tentativi. Tra i fattori da prendere in considerazione ci sono l'immagine originale nella quale ci si vuole inserire e la posa da assumere, con la quale non bisogna coprire gli altri soggetti.