Google Calendar ti dirà quanto tempo hai speso (e sprecato) nelle riunioni di lavoro Google lancerà nei prossimi giorni “Time Insight”, una funzionalità di Google Calendar che misura il tempo delle nostre relazioni. Basta avere un account di lavoro sull’agenda virtuale del motore di ricerca. Quantificherà le ore spese nei momenti di pausa e ci dirà chi sono le persone con cui trascorriamo la maggior parte della giornata.

A cura di Ivano Lettere

Capire quante ore spendiamo nelle relazioni con il prossimo. È il nuovo obiettivo di Google che, a breve, lancerà la funzionalità "Time Insight". In poche parole, a chiunque utilizzi per lavoro Google Calendar – l'agenda virtuale del motore di ricerca – è offerta la possibilità di vedere come trascorre il proprio tempo tra riunioni e collaboratori.

Come funziona?

La nuova applicazione mostrerà all'utente i momenti di pausa, la tipologia di relazione (pranzo, incontro con i consumatori, progetto ecc.) e le persone con cui passiamo la maggior parte del tempo. A ogni incontro Google assegnerà le rispettive ore. Vengono inoltre distinte le relazioni one-to-one dagli incontri di gruppo. A dispetto di quanto si possa pensare, non tutto può essere conteggiato. I criteri affinché i nostri comportamenti vengano cronometrati sono quattro. Il primo, basilare, è il consenso dell'utente: devi chiaramente aver risposto "Sì" per partecipare. Il secondo criterio, anch'esso molto scontato, prevede che l'evento, per essere quantificato, sia frutto di (almeno) due soggetti che interagiscono. D'altra parte il soliloquio manderebbe in tilt l'algoritmo. Il terzo, più specifico, richiede che l'attività venga contrassegnata secondo una logica binaria: va da sé che "occupato" è l'unica modalità con la quale l'evento può essere misurato. L'ultimo, ma non meno importante, dà dei limiti. Il tempo trascorso durante l'incontro registrato su Google Calendar deve essere inferiore a otto ore.

Lo screenshot della schermata di "Time Insight". Foto: Google

Chi sono i destinatari di "Time Insight"?

La nuova funzionalità sarà attivata per impostazione predefinita e verrà distribuita gradualmente agli utenti nei prossimi 14 giorni. Sarà disponibile per i clienti Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus e Nonprofits. Non sarà disponibile invece per Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals e Frontline, nonché per i clienti G Suite Basic e Business.