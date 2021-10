Grand Theft Auto: The Trilogy è ufficiale, ecco la riedizione dei GTA che hanno fatto la storia Da oggi i fan di GTA hanno un nuovo gioco da attendere. Non si tratta ancora di GTA 6, ma di una versione rinnovata dei tre titoli che hanno avviato la rivoluzione 3D della saga rendendola celebre – da Grand Theft Auto 3 a GTA: Vice City e GTA: San Andreas. L’uscita è prevista per PC, per tutte le console di attuale e precedente generazione e per i dispositivi mobili.

A cura di Lorenzo Longhitano

I fan di GTA stanno ancora aspettando il sesto capitolo della serie senza la minima idea di quando vedrà la luce, ma da oggi hanno qualcosa a cui guardare con anticipazione: lo sviluppatore Rockstar Games ha annunciato infatti l'arrivo di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, una riedizione dei primi giochi in 3D della serie che ha cambiato la storia dei videogiochi. Il pacchetto sarà disponibile non solo per PC e per tutte le console di attuale e precedente generazione (inclusa la portatile Nintendo Switch), ma anche per gli smartphone Android e iOS.

I titoli inclusi

I giochi inclusi non sono i primi in assoluto della serie. Anni prima della rivoluzione 3D, GTA debuttò sugli schermi di PC e console PlayStation con una visuale dall'alto che di tridimensionale aveva ancora molto poco. GTA 2 seguiva le orme dell'originale con una nuova veste grafica, ma la visuale in terza persona alla quale i giocatori sono abituati ancora oggi è arrivata solo con GTA 3, dopo l'inizio del nuovo millennio. A far parte del pacchetto in uscita sarà proprio la trilogia di Grand Theft Auto 3, composta da tre differenti giochi: l'originale uscito nel 2001, il capitolo Vice City del 2002 e San Andreas del 2004. La data di uscita – raccontano da Rockstar Games – è proprio un omaggio al ventesimo anniversario del gioco che ha dato il via alla trasformazione di GTA da videogioco di nicchia a fenomeno culturale.

Leggi anche Ecco Apple Watch Serie 7, con schermo più grande e ricarica rapida

Versione rinnovata

Stando a quanto dichiarato da Rockstar Games, la Definitive Edition in arrivo non sarà una semplice compilation, ma un'edizione rinnovata: ospiterà aggiornamenti su tutta la linea, incluse novità a livello grafico e modifiche alle meccaniche di gioco pensate per rimettere i tre titoli al passo coi tempi. I fan non dovranno aspettarsi rivoluzioni di sorta: lo scopo degli sviluppatori è rimasto comunque quello di preservare il "look and feel" originale dei giochi.

La data di uscita resta ancora un'incognita: Rockstar Games ha parlato di "presto" per le versioni del gioco per console, e del 2022 per quella destinata a gli smartphone. Nel frattempo, il gruppo eliminerà a partire da settimana prossima le attuali versioni dei tre classici da tutti i negozi digitali nei quali erano in vendita.