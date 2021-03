Le truffe online ormai si diffondono su WhatsApp a ritmo sempre più rapido e approfittando di occasioni ben precise. È il caso della festa della donna, alla quale si sta agganciando un raggiro che utilizza il nome del marchio di scarpe Adidas: come segnalano ormai numerosi utenti in Italia e all'estero, sulla piattaforma di messaggistica si sta diffondendo un messaggio che promette scarpe gratis in occasione della ricorrenza, ma che in realtà non è altro che un tentativo di truffa.

La truffa su WhatsApp

Della truffa WhatsApp delle Adidas gratis per la festa della donna si parla ormai da qualche giorno all'estero, mentre da noi il raggiro sembra essere stato importato proprio in corrispondenza della festività. Il succo non cambia: le vittime designate ricevono sulla piattaforma di messaggistica una missiva nella quale viene loro comunicato di avere la possibilità di ricevere gratis delle calzature con il marchio della nota multinazionale tedesca. Tutto ciò che occorre fare – chiosa il messaggio truffa – è seguire il link in allegato per partecipare all'estrazione. All'altro capo del link si presenta un sito disegnato per somigliare a una pagina web istituzionale di Adidas: all'interno viene chiesto ai visitatori di compilare alcuni campi con i propri dati personali, e di farlo entro pochi minuti per non perdere l'opportunità di vincere il premio.

Il finto sito Adidas

Tutti gli elementi sono pensati per indurre le vittime a cadere nel tranello: dal premio promesso che vanta non a caso un brand conosciuto e apprezzato in tutto il mondo fino al riferimento all'attualità, con la citazione a una festività di questi giorni; il colpo finale è la richiesta di agire in fretta, che spinge a mettere da parte dubbi e perplessità.

Un'occhiata veloce all'indirizzo web che compare nella barra degli url rivela che l'indirizzo non è esattamente quello del produttore tedesco, ma un ben più sospetto adidas.mx-top. I dati inseriti sensibili inseriti dagli utenti all'interno del sito vengono insomma raccolti da individui che con Adidas non hanno nulla a che fare; vien da sé che di premi ed estrazioni non esista neanche l'ombra.