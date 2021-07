Hai un locale? Ecco come chiedere a Google di rimuovere le recensioni false dei “no green pass” Con l’avvio dei controlli sui Green Pass all’ingresso di bar, ristoranti e altre attività, è probabile che le “ritorsioni” dei no-vax sotto forma di recensioni false diventeranno sempre più frequenti. Ecco come richiedere a Google l’eliminazione di queste valutazioni.

A cura di Marco Paretti

Con l'avvio dei controlli sui Green Pass all'ingresso di bar, ristoranti e altre attività che a partire dal 6 agosto richiederanno la certificazione verde anche in Italia, è probabile che le "ritorsioni" dei no-vax che vorrebbero entrare senza vaccino diventeranno sempre più frequenti. Queste, purtroppo, spesso prenderanno la forma di recensioni negative lasciate a questi locali, che così potrebbero subire gravi danni d'immagine se la valutazione media dovesse abbassarsi a causa di queste false valutazioni. D'altronde è già successo: un locale di Agrigento ha anticipato la richiesta di Green Pass ed è stato colpito da un fiume di recensioni negative, poi eliminate da Google. Ma come si fa a richiedere l'eliminazione di queste recensioni?

Come richiedere la rimozione delle recensioni false

Fortunatamente l'azienda di Mountain View mette a disposizione uno strumento per richiedere la rimozione delle recensioni direttamente all'interno del suo centro assistenza. "Le recensioni che violano le norme relative alle recensioni di Google possono essere rimosse dai profili dell'attività su Google" si legge nella pagina, raggiungibile a questo link. Per farlo basta accedere all'app Google My Business con il profilo Google associato alla propria attività (rivendicata in precedenza su Google) e selezionare l'opzione "Clienti" e poi "Recensioni". Qui sono elencate tutte le recensioni lasciate al locale che è possibile segnalare cliccando sui tre puntini verticali e poi su "Segnala rencensione".

È possibile fare lo stesso da Google Maps oppure direttamente dai risultati di ricerca, anche se non si è proprietari del locale. Nel primo caso basta aprire l'app, selezionare l'icona a forma di persona in alto a destra e poi cliccare su "Il profilo della tua attività". Qui ci sarà la voce "Recensioni" che potranno essere segnalate come nel primo caso. Lo stesso vale nelle ricerche Google, dove basta aprire il profilo dell'attività e selezionare la pagina "Recensioni". Su Maps e Google tutti gli utenti possono inoltre accedere alla pagina delle recensioni e segnalare, sempre cliccando sui tre puntini verticali, quelle fasulle.