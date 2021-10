Hideo Kojima ha creato una linea di occhiali ispirata ai suoi videogiochi Hideo Kojima, game designer di fama internazionale, ha stretto uno speciale rapporto di collaborazione con Jean-François Rey, noto produttore di occhiali francese. Insieme hanno lanciato tre modelli di occhiali e una maschera in 3D. Un’edizione limitata ispirata ai costumi e allo stile di Death Stranding, videogioco prodotto dalla Kojima Productions.

A cura di Ivano Lettere

Da una collaborazione tra Hideo Kojima, noto game designer, e Jean-François Rey, la maison d'occhiali francese, è nata una serie di montature in edizione limitata, che include anche una maschera stampata in 3D. Il design dei nuovi prodotti sembra sia ispirato a "Death Stranding", famoso videogioco sviluppato da Kojima Productions. Ma l'impronta dell'autore giapponese è talmente marcata che perfino i personaggi di "Metal Gear" potrebbero indossare questi occhiali futuristici.

Le caratteristiche degli occhiali di Kojima

Nonostante siano tuttora ignoti i prezzi dei singoli prodotti, è già possibile preordinare i pezzi della collezione, che verrebbero consegnati a marzo 2022. Il primo modello è Hkxjf01, il risultato di una combinazione di lenti: a quelle rotonde se ne aggiungono altre due squadrate, posizionate sulle aste degli occhiali, e sovrapponibili alle prime. Hkxjf02, un occhiale da sole, è costituito da lenti dall'aspetto tradizionale e da montature diverse e colorate.

Il terzo paio di occhiali, Hkxjf03, è uno steampunk fatto di metallo e acetato, mentre la maschera in 3D è ispirata alla figura di Ludens, simbolo della casa di produzione di videogiochi giapponese. Quest'ultimo modello, molto simile a quello usato in Death Stranding dal protagonista Norman Reeuds, avrà "naselli regolabili e cerchioni per lenti da vista o occhiali da sole", e sarà realizzata tramite la tecnica SLS (Selective Laser Sintering), una sinterizzazione che usa un laser per fondere polveri di diversi materiali, dagli elastomeri al nylon. Mentre gli occhiali vengono spediti in una confezione di lusso, una scatola bianca e nera con sopra stampato il logo di Kojima Productions, chi riceverà la maschera potrà ammirare l'originale confezione: un cubo con sopra una teca all'interno della quale è custodita la maschera.