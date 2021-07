Honey Jelly, su TikTok diventa virale la ricetta del miele congelato in bottiglia “Hoeny Jelly” è lo spuntino estivo che sta facendo impazzire tutti su TikTok. Si tratta della cosa più gustosa e rinfrescante che si possa provare durante questa ondata di caldo estivo. La gelatina di miele congelata è un contenuto ormai virale su TikTok ed è impossibile resistere dal volerlo replicare a casa o ovunque tu sia.

A cura di Clara Salzano

Quando parliamo di miele generalmente pensiamo all'inverno, al tè o latte caldo addolcito che aiuta anche il mal di gola durante le sere più fredde. Ti stupirà tuttavia scoprire che il miele è diventato anche un alimento perfetto per l'estate in forma "congelata". L'Honey Jelly diventato virale su Tiktok altro non è che miele congelato o gelatina di miele congelata. Si tratta dello spuntino estivo più popolare tra gli influencer alimentari su TikTok che si stanno sfidando a colpi di ricette. I video con l'hashtag #FrozenHoney o #HoneyJelly hanno oltre 220 milioni di visualizzazioni. Ed è così facile da preparare che tutti ormai stanno provando a farne una propria versione con tanti altri ingredienti e soprattutto in molteplici colori.

Davey RZ è stato uno dei primi tiktoker ad aver postato la ricetta per preparare il "miele congelato". Il noto tiktoker ha confessato di aver avuto l'idea di congelare il miele in una bottiglia e mangiarlo come un ghiacciolo dopo aver visto un video di qualcuno che mangiava una sostanza congelata simile a una gelatina spremuta da una bottiglia: “Un giorno mi sono imbattuto in un video su Youtube di una persona che stava mangiando una sostanza congelata simile alla gelatina spremuta da una bottiglia. Ho provato a cercare quella ricetta e gli ingredienti, ma non sono mai riuscito a trovarli da nessuna parte. Non c’erano video di YouTube sulla ricetta e non veniva visualizzato nulla mentre cercavo su Google. Così, ho provato a tenere il miele in frigorigero e poi ho provato a spremerlo per fare la gelatina. Ho notato che aveva lo stesso effetto che avevo visto su YouTube. Ho buttato la bottiglia di miele nel congelatore e boom… ho scoperto il segreto per fare la gelatina di miele congelata”.

La ricetta

L'ingrediente base di cui si ha bisogno è il miele. Dopodiché bisogna procurarsi una piccola bottiglia da spremere. Poi devi spremere il miele nella bottiglia e metterlo nel congelatore per un paio d'ore. Alcuni aggiungono al miele un po' di acqua per ottenere un composto più solidificato. Il risultato, una volta tolta la bottiglia dal freezer è una sorta di ghiacciolo di miele che si può gustare spremendo la bottiglia e facendo fuoriuscire il contenuto gelatinoso. Il segreto per far emergere il miele dalla bottiglia è dare qualche colpo alla base del contenitore e poi premere forte. Davey RZ ha detto che ama il miele congelato per "il suo colore dorato trasparente" e perché "ha un buon sapore freddo.". Su TikTok stanno inoltre impazzando video di diverse variazioni sulla tendenza dell'honey jelly, dalle versioni in vivaci tinte con coloranti alimentari a dolci fatti sostituendo il miele con lo sciroppo di mais e aggiungendo aromi come il mix di bevande in polvere.