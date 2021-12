I Bitcoin hanno perso un quinto del loro valore in 4 giorni Dall’inizio del mese di dicembre il Bitcoin è sotto osservazione insieme a molte altre criptovalute che ne stanno seguendo l’andamento.

A cura di Lorenzo Longhitano

Nonostante il valore complessivo delle criptovalute nell'ultimo anno sia complessivamente cresciuto, il percorso di questi beni è tutto fuorché lineare. A dimostrarlo per l'ennesima volta c'è quanto sta accandendo alla criptovaluta per eccellenza, ovvero il Bitcoin: negli ultimi giorni la cripto delle cripto ha perso oltre il 20 percento del suo valore, volatilizzando quanto accumulato durante tutto il mese di ottobre e di novembre.

Ribasso improvviso

Se da una parte è vero che le criptovalute hanno abituato gli osservatori a balzi in positivo e in negativo, quello che è stato registrato nel corso degli ultimi giorni è un tonfo che ha pochi precedenti. Solo all'inizio di novembre i Bitcoin avevano superato quota 60.000 dollari, per poi scendere lentamente nelle settimane successive. Dopo la fine del mese scorso è iniziato un tracollo ben più rapido: se a inizio dicembre per una unità della criptovaluta occorreva ancora spendere 51.000 dollari, oggi la cifra necessaria è di 10.000 dollari più bassa, e al momento i Bitcoin sono scambiati a 41.232 dollari. Come avviene spesso in queste situazioni, il Bitcoin è stato seguito a ruota da parecchie delle altre criptovalute. Nello stesso lasso di tempo il già ballerino Ethereum ha perso il 17 percento del suo valore, imitato da decine di altre cripto: stando ai dati di Coinmarketcap l'intero mercato delle criptovalute ha perso circa il 17 percento del suo valore in un giorno.

Le cause del tracollo di questi giorni non sono individuabili con certezza. Tra gli osservatori non manca chi tenta di legare il fenomeno alla comparsa della variante Omicron di Covid-19 e all'impatto che la scoperta ha avuto sui mercati azionari, ma anche chi parla di panico legato ai timori di nuove regole in arrivo sull'acquisto e lo scambio delle criptovalute.