Nella giornata di ieri, giovedì 17 giugno, l'Italia si è giocata il secondo match degli europei 2020 superando con successo gli avversari della Svizzera per ben 3 reti a 0. Tra i marcatori che hanno messo la firma sotto alla vittoria degli azzurri c'è l'attaccante dell Lazio Ciro Immobile, che però sui social non si è distinto solamente per la rete segnata all'89esimo minuto. Nelle scorse ore infatti il trentunenne della nostra Nazionale si è distinto per la sua espressività in campo, diventando virale su TikTok grazie a un particolare estratto della partita: una clip di pochi secondi nella quale viene inquadrato mentre protesta nei confronti di una decisione arbitrale, esibendosi nel gesto delle mani a cuoppo.

Per chiunque – italiano o no – non è difficile comprendere il gesto di Immobile basandosi sul contesto in cui è avvenuto: l'attaccante sta dirigendosi spedito verso la porta avversaria, e nel cercare di recuperare il pallone in corsa entra in collisione con l'ultimo giocatore avversario che lo separa dal portiere e dall'obbiettivo. Lo svizzero capitombola a terra e in poche frazioni di secondo interviene il fischio dell'arbitro a firmare l'azione. L'attacco viene fermato dal fischio del direttore di gara proprio mentre Immobile sta tirando in porta, e il calciatore ne esce frustrato; di lì il tentativo di spiegare all'arbitro di non aver commesso azioni fallose, chiedendogli conto dell'interruzione di gioco. Il gesto, con le mani a cuoppo può avere diversi significati a seconda del contesto nel quale viene utilizzato, ma in questa occasione è un inequivocabile "Ma cosa stai dicendo?" rivolto in tono polemico.

Il gesto è ormai quasi universalmente noto come gesto tipicmente italiano, e il fatto che sia stato messo in scena da un giocatore della nazionale di calcio sul palcoscenico più importante del momento – in mondovisione e in un momento di gioco concitato – ha scatenato l'ilarità bonaria degli utenti di TikTok, che l'hanno sottolineato e riproposto nei loro contenuti di commento alla partita. Il momento riproposto sulla piattaforma di condivisione è stato rivisto milioni di volte in tutto il mondo, anche da persone che non si sono sintonizzate sul match.