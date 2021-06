Si è conclusa senza feriti ma anche senza arresti la vicenda di una streamer che negli scorsi giorni ha subito una rapina in casa mentre trasmetteva in diretta per i suoi spettatori sulla piattaforma di streaming Twitch. Nella notte del 22 giugno la trentasettenne sudafricana Sterna Lewis stava mostrandosi in una partita a Call of Duty per un pubblico di poche decine di spettatori, che si sono trovati improvvisamente proiettati nello stesso incubo che stava vivendo la protagonista della diretta: un gruppo di rapinatori che ha fatto irruzione nella sua stanza e – armi alla mano – l'ha costretta a sdraiarsi sul pavimento.

La rapina in diretta

Il video è emerso online ma il racconto della vicenda l'ha fatto a posteriori la stessa donna alle testate locali. I rapinatori si sono inizialmente trovati di fronte al marito, immobilizzandolo per poi fare irruzione nella stanza da dove trasmetteva la donna. I due coniugi hanno rivelato ai ladri che nella stanza accanto erano presenti i due figli della coppia, chiedendo loro di portarli nella stessa stanza per tenerli al sicuro ed evitare un confronto di sorpresa. Mentre gli spettatori su Twitch assistevano impotenti alla scena, con l'intera famiglia pancia a terra sul pavimento, un amico del marito si è accorto che quest'ultimo aveva smesso di rispondere alle sue chiamate, e si è recato sul posto per controllare cosa stesse succedendo.

L'arrivo dei soccorsi

L'amico di famiglia si è accorto che dal garage provenivano voci di sconosciuti, e ha immaginato che potesse trattarsi di rapinatori. L'uomo ha dunque chiamato le forze dell'ordine e la vigilanza privata che si sono recate sul posto facendo fuggire i ladri. Questi ultimi sono riusciti a fuggire senza farsi catturare, ma portando via dall'abitazione solo alcuni smartphone e smartwatch. Dopo la vicenda, la donna ha inizialmente annunciato di voler interrompere temporaneamente la sua attività su Twitch, ma dopo il sostegno ricevuto online ha dichiarato che tornerà presto online per ringraziare gli spettatori e raccontare loro l'accaduto.