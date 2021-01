La cerimonia di insediamento del quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stata caratterizzata da numerosi momenti e ospiti memorabili, ma una parte delle milioni di persone che si sono sintonizzate sull'evento si è concentrata in particolar modo sulla figura di una figura in particolare: il senatore e candidato alle primarie dei democratici Bernie Sanders, che era presente tra i pochi spettatori ammessi ad assistere alla cerimonia dal vivo ed è diventato protagonista istantaneo di un meme che ha iniziato a circolare immediatamente su Twitter e sugli altri canali social.

Come molti degli spettatori notabili all'evento, Sanders è stato fotografato a più riprese dalle agenzie presenti sul posto, ma una sua immagine in particolare è finita da subito all'attenzione dei commentatori online: nello scatto il senatore è seduto su una sedia pieghevole e posizionato a distanza di sicurezza dagli altri presenti, mentre indossa una pesante giacca e dei vistosi guanti in lana. Qualcosa nell'immagine ha risuonato con il senso dell'umorismo collettivo della Rete, i cui frequentatori hanno isolato il soggetto per riproporlo in tutte le salse sotto forma di meme.

Cold Bernie o il Bernie infreddolito — così è stata battezzata questa particolare incarnazione del politico — è finito fotomontato in ogni possibile situazione: come improbabile cantante rap sulle copertine di album musicali e perfino su Marte per disinteressarsi degli esseri umani, come il Dr. Manhattan di Watchmen. Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con programmi come Photoshop in queste ore si è divertito a scontornare il profilo del politico per applicarlo a ogni tipo di sfondo: i contenuti più gettonati che non potevano che essere film, serie TV di tendenza e fotografie storiche, ma nel mix che ormai si compone di centinaia di proposte non mancano neanche rimaneggiamenti più elaborati e originali. Per visionarle tutte il consiglio è di visitare Twitter in cerca dell'hashtag #berniesanders, ricordandosi di impostare la lingua dei contenuti cercati in inglese per non perdere i contributi provenienti dagli Stati Uniti.