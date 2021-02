in foto: Le influencer Helen Ruth Elam, Lyn Slater e Joan MacDonald (Foto: Instagram)

Sui social network più grandi c'è posto quasi per tutti. Le piattaforme più note del resto ospitano centinaia di milioni di persone, delle età e dagli interessi più disparati, e su app come Instagram hanno ormai da tempo iniziato a farsi strada influencer di ogni genere: da quelli che si appassionano di interessi di nicchia alle personalità che si rivolgono a fasce di popolazione tradizionalmente poco associate alla frequentazione di Internet. Quest'ultimo è il caso dei granfluencer, neologismo che unisce le parole nonno e influencer: utenti che fanno della loro età avanzata un mezzo per rivolgersi ai coetanei e non solo.

Helen Ruth Elam, 92 anni, è nota sul social come Baddiewinkle ed è una delle più note influencer senior anche per via dei contenuti appariscenti per i quali è diventata apprezzata online. Sul social di proprietà del gruppo Facebook pubblica molto spesso contenuti sponsorizzati dalle aziende che entrano in contatto con lei; secondo la testata Daily Front Row, ogni intervento realizzato in collaborazione con i brand può fruttarle più di 9.000 dollari. Con foto e video pubblicati assiduamente del resto la donna si è costruita un seguito da ben 3 milioni e mezzo di seguaci e grazie a un seguito diversificato anche per fasce d'età può fare da testimonial per prodotti di ogni genere.

Lyn Slater è una insegnante newyorkese con circa un quarto di secolo in meno rispetto alla collega e, come recita la sua bio su Instagram, è diventata un'icona social per caso. È stata casualmente intercettata da dei fotografi nei pressi di un evento di moda e scambiata per una personalità del settore, e da allora si è calata nella parte. Oggi si occupa prevalentemente di moda, ha 750.000 follower su Instagram ed è stato stimato che i suoi post sul social possano farle guadagnare fino a 3.000 dollari l'uno.

Ancora più curioso è il profilo di Joan MacDonald, che a 74 anni ha ammassato più di 1 milione di follower sollevando pesi. Il suo profilo è orientato esclusivamente al mantenersi in forma con l'esercizio fisico ed è ricco di sponsorizzazioni da parte di aziende che la pagano per utilizzare i loro strumenti e prodotti. La sua storia parla per lei: in 4 anni è passata dall'essere sovrappeso al riuscire a sollevare 80 chili da terra senza neanche troppo sforzo.