A differenza di come l'ha percepito praticamente chiunque, il 2020 è stato un anno grandioso per TikTok — che ha visto la sua ascesa farsi sempre più ripida anche grazie a utenti che in questi mesi di pandemia hanno cercato di evadere il più possibile da una quotidianità fatta di mascherine e contagi. A celebrare l'anno che si sta per chiudere insieme alla piattaforma di origine cinese c'è anche la sua esponente più famosa: la tiktoker Charli D'Amelio, che proprio nel 2020 ha raggiunto l'incredibile traguardo di 100 milioni di follower sul sito. Ad aiutarla ci hanno pensato le decine e decine di video pubblicati con costanza sul suo profilo, anche se alcune clip le hanno dato una spinta decisamente maggiore di altre: ecco quelle più visualizzate dell'ultimo anno.

5. Il ballo con i genitori

I genitori di Charli D'Amelio appaiono ormai spesso nei suoi contenuti (non per niente con loro sta per apparire in un reality show incentrato sull'intera famiglia), e in questo tiktok vengono coinvolti in uno dei balli della influencer. La traccia è come di consueto una delle più utilizzate sulla piattaforma, ma a rendere virale il video sono state probabilmente le reazioni opposte della madre e del padre di Charli, valse alla clip 155 milioni di visualizzazioni

4. Il vestito blu

In questo video la tiktoker si esibisce in una coreografia circolata parecchio su TikTok qualche mese fa: alla base c'è il brano Get Busy di Sean Paul, mentre a rendere particolare il tutto c'è l'abito elegante di Charli. La clip ha raccolto più di 162 milioni di visualizzazioni, anche in virtù del fatto che è stata pubblicata verso l'inizio dell'anno, ovvero a febbraio.

3. Take you down

Un'altra coreografia molto popolare sulla piattaforma è stata ballata sulle note di un remix del brano ake You Down di Chris Brown. Le mosse di Charli si ispirano al ballo che hanno già messo in pratica in molti, ma l'entusiasmo e le movenze della giovane hanno portato il conto delle visualizzazioni oltre i 170 milioni in poco più di 6 mesi.

2. Il ballo del distanziamento

Una delle clip più visualizzate del profilo di Charli D'Amelio è un contenuto sponsorizzato, anche se a scopo benefico. La distance dance era pensata per sensibilizzare i tiktoker sull'importanza del distanziamento sociale, e il messaggio si è diffuso con l'invito di Charli a trasformare il ballo in una vera e propria challenge. L'operazione ha fatto anche crescere in popolarità la clip, visualizzata ben 194 milioni di volte dal mese di marzo

1. La Renegade

Il video più visto di Charli D'Amelio su TikTok nel 2020 è però quanto di più classico ci si possa aspettare dalla piattaforma e dalla giovane ballerina. Si tratta dell'interpretazione di Charli della #Renegate, una challenge resa famosa proprio da lei e che ha generato decine di milioni di video in risposta. Non guastano ovviamente partecipazione di altre due tiktoker alla clip e il successo canzone, ovvero Lottery di K Camp: il risultato sono 227 milioni di visualizzazioni.