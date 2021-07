“I troll sono narcisisti e psicopatici”: l’identikit di chi odia online I disturbatori online ormai sono sostanzialmente ovunque ci sia la possibilità di commentare un contenuto su Internet, motivo per cui i ricercatori della Brigham Young University hanno deciso di tracciarne un identikit che evidenzi i tratti psicologici che i troll più incalliti hanno tutti in comune.

A cura di Lorenzo Longhitano

Un tempo il fenomeno dei troll online era un'esclusiva dei forum di discussione, luoghi precisi dove gli utenti di Internet si radunavano per dibattere su argomenti specifici o generici. Con l'arrivo di social network e piattaforme di condivisione però l'arte di sviare le discussioni e farle deragliare è stata abbracciata da un numero sempre maggiore di utenti che l'hanno portata ovunque: dai commenti alle notizie del giorno all'ultimo video di un noto influencer. I troll ormai sono sostanzialmente ovunque ci sia la possibilità di commentare un contenuto online, motivo per cui i ricercatori della Brigham Young University hanno deciso di tracciarne un identikit per identificare i tratti psicologici che hanno tutti in comune.

L'identikit del troll

Lo studio è stato pubblicato sul journal of Social Media and Society con il titolo The Power of Schadenfreude: Predicting Behaviors and Perceptions of Trolling Among Reddit Users, ed è stato svolto somministrando sondaggi online all'interno di una delle piattaforme con una certa esperienza in fatto di troll: Reddit. Circa 400 utenti hanno risposto alle domande dei ricercatori che hanno trovato correlazioni tra il comportamento dei troll più incalliti e quella che viene definita una triade oscura di tratti della personalità che li accomuna: si tratta di narcisismo, psicopatia e machiavellismo, in sostanza un mix tra una spiccata tendenza all'autoesaltazione, una considerazione degli altri in esclusiva funzione utilitaristica e una sostanziale incapacità di mettersi nei panni del prossimo. A questi – hanno rilevato i ricercatori – si aggiunge un tratto che ha una definizione precisa solamente nella lingua tedesca: schadenfreude, una tipologia di sollievo e di piacere che si sperimenta a causa delle sofferenze degli altri.

I partecipanti allo studio che hanno evidenziato questi tratti si sono dimostrati più inclini a comportarsi da troll online. Da queste persone prese in giro, depistaggi delle conversazioni e umiliazioni gratuite rappresentano un semplice codice di comunicazione: qualcosa che porta la discussione nella direzione che desiderano, e non una serie di interventi che possono avere conseguenze spiacevoli sugli interlocutori. Per coloro che manifestano il tratto della schadenfreude addirittura comportarsi da troll può arricchire la conversazione e non viene considerato come un atteggiamento distruttivo. L'insensibilità di fronte al fatto che dall'altra parte dello schermo ci sono altri esseri umani aiuterebbe inoltre a spiegare perché gli atteggiamenti di queste persone non siano altrettanto palesi nel mondo reale.