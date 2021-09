I turisti spaziali della Inspiration4 hanno un WC con vista su tutto il pianeta Terra A illustrare il dettaglio è stato il comandante, organizzatore e finanziatore della missione, l’imprenditore miliardario Jared Isaacman: i servizi igienici sono situati in cima alla navetta, in corrispondenza della capsula in vetro che dà ai passeggeri una visuale a 360 gradi dello spazio che li circonda.

A cura di Lorenzo Longhitano

Tra poche ore i quattro civili che compongono l'equipaggio della missione spaziale Inspiration4 torneranno sulla Terra. Il volo orbitale iniziato ufficialmente nella giornata di ieri alle 6 del mattino ora italiana ha visto i suoi protagonisti impegnati in diverse attività scientifiche, ma tra un esperimento e l'altro i quattro cosmonauti hanno dovuto dedicarsi ad attività primarie come mangiare, dormire e recarsi al bagno. Quest'ultimo aspetto sarà probabilmente uno dei ricordi più bizzarri che i partecipanti si porteranno a casa dopo il volo: il WC della navicella Crew Dragon Resilience è infatti situato immediatamente al di sotto della cupola panoramica che regala agli utilizzatori una spettacolare visione del pianeta Terra.

Dov'è il bagno della navetta di Inspiration4

A illustrare il dettaglio è stato il comandante, organizzatore e finanziatore della missione, l'imprenditore miliardario Jared Isaacman: in una intervista alla testata Insider ha raccontato che i bagni si trovano esattamente in cima alla capsula che ospita tutti i passeggeri, che "la privacy non è il massimo" e che chi deve utilizzare il WC può però farlo protetto da una tenda che separa in qualche modo la parte superiore della navicella da quella inferiore. La cima della Crew Dragon Resilience è anche il punto preciso dove risiede la cupola in vetro a tre strati che è stata posizionata al posto del meccanismo di attracco normalmente presente nella versione della navicella destinata al trasporto merci e alle missioni spaziali vere e proprie.

Ne consegue che il momento dei bisogni a bordo della navicella sia sostanzialmente unico nel suo genere: chi utilizza il WC interno alla Crew Dragon Resilience nel corso della tre giorni di Inspiration4 si trova sostanzialmente a tu per tu con l'intero pianeta Terra, sempre a patto di riuscire a isolarsi dalle voci e dalle attività dei compagni di viaggio che risiedono nella cabina di volo a pochi centimetri di distanza.