I Twenty One Pilots faranno un concerto virtuale su Roblox La piattaforma videoludica ha annunciato che la popolare band americana terrà un concerto virtuale all’interno del gioco frequentato da migliaia di utenti contemporaneamente. Sarà una performance immersiva che andrà in onda il 17 settembre alle 16 (ora locale). Ma non è la prima volta che accade: già Fortnite lo aveva fatto con Trevis Scott e Ariana Grande.

A cura di Ivano Lettere

Massively multiplayer online game (MMO), un gioco in rete in grado di ospitare contemporaneamente migliaia di giocatori. Roblox rientra in questa categoria e a renderlo famoso negli anni – circola dal lontano 2006 – è stata proprio l'opportunità data ai ragazzi di ogni età di creare mondi immaginari e immersivi in 3D. Qui ogni utente può interagire e giocare con gli altri tramite un avatar, appositamente creato per vivere nella "piattaforma di immaginazione". Tutti i giochi e le esperienze su Roblox sono frutto della fantasia degli stessi giocatori, ma quello che accadrà tra meno di una decina di giorni è qualcosa di diverso: un concerto virtuale della band Twenty One Pilots che si terrà all'interno del gioco.

Il concerto virtuale

L'annuncio è arrivato in queste ore e marca l'intenzione della piattaforma per ragazzi di avvicinarsi sempre più al concetto di Metaverso, un universo di mondi virtuali interconnessi ben rappresentato ad esempio nel film Ready Player One, pellicola di Spielberg uscita nel 2018. La scelta è forse interpretabile nell'ottica di un progetto che mira ad accrescere l'appeal della piattaforma aggiungendo forme di intrattenimento non immediatamente riconducibili alla forma del gioco.

Il concerto sarà una performance immersiva all'interno di Roblox che andrà in onda il 17 settembre alle 16 (ora locale). La band è composta dal cantante, tastierista e bassista Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun. Il duo avrà l'occasione di cantare "dal vivo" canzoni tratte dal loro nuovo album, "Scaled And Icy". L'esperienza offerta da Roblox includerà una scaletta dinamica che darà agli utenti la possibilità di controllare l'ordine delle canzoni eseguite attraverso il voto istantaneo una volta che il concerto inizia. Sono previste anche delle avventure pre-concerto che includono le esperienze più popolari di Roblox, in cui portali personalizzati trasporteranno gli utenti nella sede in cui si svolgerà lo show.

Fortnite lo aveva già fatto

Va detto che l'esperimento di Roblox, sicuramente innovativo, era già stato fatto in passato. Nell'aprile del 2020 il videogioco Fortnite – uno dei più famosi sparatutto da oltre 350 milioni di giocatori attivi ogni mese sviluppato da Epic Games – aveva ospitato "Astronomical", un viaggio musicale in compagnia di Travis Scott, rendendo magica la prima mondiale di un suo nuovo brano.

Con oltre 12 milioni di spettatori, l'evento ebbe un grande successo. Per dare a tutti la possibilità di provare Astronomical, la piattaforma organizzò un tour in più date con orari adatti ai giocatori del mondo intero. Circa un anno dopo, lo scorso agosto per la precisione, replicò l'evento. La protagonista in quest'ultimo caso fu Ariana Grande. Per l'occasione Epic Games ha voluto soddisfare le esigenze della popstar americana, cercando di disegnare il vestito perfetto per la canzone "Positions", inclusa nel "Rift Tour". Inutile dire che anche quello riscosse una larga partecipazione.

Quando il gioco si fa serio

Quella dei live act sulle piattaforme dei videogiochi sembra sia diventata la nuova frontiera dell'intrattenimento. Ma in questo genere di esperienza ludica convivono più dimensioni. Non ultima quella politica, nella sua accezione più ampia. Risale all'agosto del 2020 la notizia della scelta da parte di Apple di rimuovere dal suo App Store Fortnite per l'appunto. Una decisione che ha spinto Facebook a prendere le parti del videogioco: poco dopo il misfatto, la società di Mark Zuckerberg chiese ad Apple di ridurre le commissioni legate alle applicazioni pubblicate sull'App Store – che in quel periodo erano pari al 30%. La disputa tra l'azienda di Cupertino e il prodotto made by Epic Games è finita nelle aule di tribunale ed è probabile che durerà molto più di quanto si possa pensare.