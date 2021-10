Il capitano Kirk di Star Trek andrà nello spazio: l’attore William Shatner salirà su Blue Origin Nell’equipaggio della navicella New Shepard, che decollerà fra una settimana, sarà presente anche William Shatner, noto al grande pubblico per aver interpretato il Capitano Kirk di Star Trek, la fortunata serie televisiva iniziata nel 1966. Sul proprio sito, l’azienda fondata da Jeff Bezos dichiara che andrà nello spazio anche Audrey Powers, vice presidente Mission & Flight Operations della Blue Origin.

A cura di Ivano Lettere

L'annuncio è arrivato poche ore fa sul profilo Twitter di Blue Origin, la società fondata nel 2000 da Jeff Bezos. Nell'equipaggio della navicella New Shepard, che partirà il 12 ottobre, sarà presente anche William Shatner, noto al grande pubblico per aver interpretato il capitano Kirk di Star Trek, la fortunata serie televisiva iniziata nel 1966. La notizia ha destato lo stupore e la gioia degli appassionati di fantascienza che assisteranno alla realizzazione di un sogno a lungo coltivato. Oltretutto, l'attore canadese, con i suoi 90 anni, si appresta a diventare l'essere umano più anziano ad aver viaggiato nello spazio.

La comunicazione ufficiale

"Due persone incredibile e stimolanti si uniranno all'equipaggio della NS18. L'attore Williams Shatner e Audrey Powers, vice presidente Mission & Flight Operations della Blue Origin". Sono dunque due le new entry nell'equipaggio che affronterà questa 18esima missione che segue quella realizzata il 20 luglio, quando, a bordo della New Shepard, Jeff Bezos, Mark Bezos, il pioniere dell'aviazione Wally Funk (82 anni) e Oliver Daemen (18 anni) hanno raggiunto quota 106 chilometri.

La reazione del capitano Kirk

"Ora posso dirlo. Si, è vero; Sto per diventare un uomo razzo!". Dalla reazione condivisa con i suoi follower, sembra che Shatner sia particolarmente entusiasta all'idea di diventare la persona più anziana mai andata in orbita. Supererà in questo modo il precedente primato, stabilito da Wally Funk, che di anni ne aveva 8 in meno. "Ho sentito parlare di spazio per molto tempo. Sto cogliendo l'occasione per vederlo in prima persona. Che miracolo", ha dichiarato la star canadese.

Dal suo post non trapela nessun timore per l'avventura che lo aspetta ed è bello credere che questa sicurezza sia legata alla sua pluriennale esperienza nello "spazio" televisivo. Oltre ad aver recitato nella serie televisiva, Shatner ha partecipato anche a sette lungometraggi di Star Trek. In uno di questi, ha avuto addirittura il ruolo di regista. Attualmente, l'ex Capitano Kirk è ospite e produttore esecutivo di The Unxplained, programma televisivo documentaristico statunitense che affronta fenomeni paranormali e avvenimenti inspiegabili, in onda su The History Channel.