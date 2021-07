Il Doodle di Google di oggi è un videogioco sulle Olimpiadi: come si gioca Il nome dell’azienda, riprodotto in pixel art, è corredato da un tasto Play che fa partire un curioso filmato nello stile dell’animazione giapponese. Si tratta dell’introduzione a un vero e proprio videogioco realizzato dagli sviluppatori come omaggio alle olimpiadi giapponesi di Toyko 2020 che avranno inizio nella giornata di oggi, 23 luglio.

A cura di Lorenzo Longhitano

L'abitudine di Google di modificare il logo del suo motore di ricerca in occasioni particolari ormai è nota da anni. Queste versioni delle pagine iniziali del motore vengono chiamate amichevolmente Google Doodle, e quella relativa alla giornata di oggi è molto particolare: il nome dell'azienda è riprodotto in pixel art e corredato da un tasto Play che, se premuto, fa partire un curioso filmato nello stile dell'animazione giapponese. Si tratta dell'introduzione a un vero e proprio videogioco realizzato dagli sviluppatori come omaggio alle olimpiadi giapponesi di Toyko 2020 che avranno inizio nella giornata di oggi.

L'omaggio a Tokyo 2020

Intitolato L'Isola dei Campioni, il gioco parte proprio dall'introduzione che viene avviata non appena viene premuto il tasto sul doodle. Nel filmato viene presentata la protagonista del gioco, ovvero la gatta Lucky. Dalla tipologia e dal nome dell'animale scelto al fatto che Lucky sia una apprendista ninja, si intuisce come il titolo voglia omaggiare la cultura giapponese su più fronti: il gioco in sé, oltre ad ambientazioni smaccatamente nipponiche, è basato infatti su alcuni degli stilemi del gioco di ruolo alla giapponese – dalla visuale aerea al dialogo con i personaggi che Lucky incontra sulla sua strada.

Come si gioca

All'interno del suo viaggio all'interno dell'Isola dei Campioni, la protagonista dovrà cimentarsi con numerosi sport olimpici che il giocatore dovrà affrontare all'interno di mini giochi, utilizzando il touch screen o i tasti della tastiera. Trionfare nei mini giochi farà acqusistare punti non solo al giocatore, ma anche alla squadra alla quale ha scelto di unirsi nel dialogo iniziale. I punteggi delle squadre, rossa, blu, verde e gialla vengono memorizzati in una classifica globale aggiornata costantemente. Dal tiro con l'arco all'arrampicata, passando per il rugby e per il nuoto sincronizzato – lo scopo del gioco è quello di far conquistare a Lucky tutte le 7 medaglie in palio sull'Isola dei Campioni.