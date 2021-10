Il dramma del “ragazzo sul divano” di TikTok: chi è, e perché è bersagliato sul social Un video di coppia che nell’intenzione dell’autrice doveva risultare tenero e commovente ha scatenato invece la reazione opposta di decine di migliaia di utenti, che hanno iniziato ad analizzare la clip in ogni dettaglio e accusare il ragazzo di non esserle fedele. I due hanno ribadito i loro sentimenti in video successivi, ma non è servito.

A cura di Lorenzo Longhitano

Per chi frequenta TikTok è stato difficile in queste ultime settimane non essersi imbattuti almeno una volta nella vicenda di Couch Guy, il ragazzo sul divano che nel corso di una festa con gli amici riceve una visita inaspettata dalla sua ragazza che ha deciso di fargli una sorpresa. Il video, girato dalla prospettiva di lei, ha provocato un'ondata di commenti con pochi precedenti nella storia di TikTok per un motivo semplice quanto privato: gli utenti della piattaforma sono convinti che il protagonista involontario del video non sia fedele alla sua compagna.

Lei si chiama Lauren, e probabilmente non si aspettava minimamente quel che le è successo da quando ha pubblicato il suo tiktok del 21 settembre. Nel video in cui fa una sorpresa al fidanzato, la ragazza si presenta a una festa durante la quale lui è seduto sul divano in compagnia di altre tre ragazze. I secondi che seguono all'ingresso di Lauren nella stanza vedono il fidanzato accorrere a salutarla con un abbraccio, più una pletora di dettagli che i primi commentatori di TikTok si sono affrettati a sottolineare: dalla freddezza del saluto al fatto stesso che Couch Guy fosse già in compagnia femminile al momento della sorpresa.

Tempesta di commenti

I meccamismi sui quali si basano gli algoritmi di TikTok hanno reso ancora più eclatante questa intrusione nei fatti personali della coppia. Dai primi commenti e dalle prime visualizzazioni il social ha capito che il video aveva il potenziale per generare interesse e ha iniziato a proporlo a sempre più persone. E in un certo senso il sistema ha fatto centro: messi di fronte all'opportunità di dare un giudizio su una coppia di sconosciuti, decine di migliaia di utenti hanno commentato il video assumendo le posizioni più disparate. I più hanno accusato Couch Guy di essere un fedifrago e gli amici di coprirlo; alcuni hanno preso le sue difese; altri hanno consigliato a Lauren di "aprire gli occhi"; altri ancora hanno invitato a non intromettersi nella faccenda.

Dalla reazione del ragazzo di Lauren alle analisi balistiche sui movimenti del suo smartphone, il video nel frattempo accumulava milioni di visualizzazioni — tanto che la stessa Lauren è intervenuta in un tiktok successivo per prendere in prima persona le difese del fidanzato, ringraziando comunque gli utenti di tiktok per essersi preoccupati tanto per una sconosciuta. Non è bastato: i pareri esterni sulla vicenda hanno continuato a piovere, sia tra i commenti ai due tiktok di Lauren, sia sotto forma di altri video, in cui altri tiktoker raccontavano la propria interpretazione della vicenda arrivando ad accusare tutti i presenti di non essere veri amici della ragazza.

La versione del ragazzo sul divano

Perfino l'intervento del fidanzato di Lauren non è servito a placare gli animi, anzi. In un tiktok, Couch Guy chiede agli spettatori di ricordarsi che non tutto quello che vedono deve essere necessariamente analizzato con l'intensità e il sospetto "di una serie true crime", di non diventare "inquietanti" e di pensare a "prendere una boccata d'aria fresca ogni tanto". Nella descrizione della clip, una dichiarazione d'amore che è stata dissezionata e fatta a pezzi quanto i video precedenti. Comunque stiano le cose tra i due insomma, l'unico modo per ritrovare di pace dai commentatori social è probabilmente dimenticarsi la faccenda per qualche settimana.