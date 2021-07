Il mistero della notifica Facebook “…”: i tre puntini di sospensione invadono gli smartphone Il fenomeno, le cui prime segnalazioni sono arrivate dagli Stati Uniti nelle scorse ore, per il momento non ha alcuna spiegazione ufficiale; da stamattina però lo strano comportamento dell’app ha iniziato a coinvolgere anche gli utenti degli altri Paesi, Italia inclusa. Cliccare sulla notifica non è dannoso e porta semplicemente al feed delle notizie.

A cura di Lorenzo Longhitano

Gli utenti del social network Facebook che utilizzano la piattaforma su iPhone e iPad si stanno trovando di fronte a un fenomeno curioso: una notifica proveniente dall'app del social che però all'interno contiene solamente tre puntini di sospensione: "…". Il fenomeno, le cui prime segnalazioni sono arrivate dagli Stati Uniti nelle scorse ore, per il momento non ha alcuna spiegazione ufficiale; da stamattina però lo strano comportamento dell'app ha iniziato a coinvolgere anche gli utenti degli altri Paesi, Italia inclusa.

I dispositivi colpiti

Online le segnalazioni dello strano fenomeno si stanno moltiplicando a vista d'occhio e per il momento hanno tutte un elemento in comune: i dispositivi che visualizzano le notifiche vuote sono tutti basati sul sistema operativo iOS. Una ipotesi può dunque essere che gli sviluppatori del social abbiano maneggiato in modo improprio alcune delle impostazioni relative alla consegna dei contenuti push (ovvero le notifiche e i messaggi provenienti sul telefono dal web) all'interno dei dispositivi realizzati dalla statunitense Apple.

Cosa succede toccando la notifica

Il problema è fastidioso, ma non pericoloso. Toccando la notifica con i tre puntini di sospensione di Facebook infatti si apre semplicemente l'app del social network e si viene condotti al feed delle notizie, ovvero la schermata principale che accoglie gli utenti quando aprono l'app. Purtroppo sembra non esserci modo di istruire il social a evitare questa particolare tipologia di messaggio, se non bloccando del tutto le notifiche provenienti dall'app.

Come evitare il problema

Per farlo, basta visitare le impostazioni del telefono relative alle notifiche e poi individuare la sezione relativa al social di Mark Zuckerberg. Disattivando in toto le notifiche di Facebook si elude anche il problema del messaggio "…" che viene spedito periodicamente dal social a partire dalle scorse ore. L'importante resta solo ricordarsi di riattivare le notifiche tra qualche ora, quando si spera che il social avrà risolto il problema.