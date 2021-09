Il nuovo iPhone 13 è disponibile in pre-ordine su Amazon I nuovi iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max sono sbarcati su Amazon e da oggi, 17 settembre, sono pre-ordinabili per poterli ricevere il 24 settembre, quando inizierà ufficialmente la vendita. Vediamo quali sono le caratteristiche principali dei modelli della serie iPhone 13 e quali sono i punti di forza che li differenziano dagli altri modelli.

A pochi giorni di distanza dalla presentazione della nuova serie iPhone 13, a partire da oggi anche su Amazon sono disponibili tutti i modelli dell'ultimo arrivato in casa Apple. iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max sono pre-ordinabili da oggi, 17 settembre, mentre la vendita ufficiale avrà inizio il 24 settembre.

Amazon, anche in occasione di questa nuova uscita di casa Apple ha, infatti, allestito una vetrina dedicata ai nuovi iPhone 13.

È disponibile l'intera serie nelle 5 colorazioni, grafite, oro, argento e l’inedito Sierra Blu, e nei 4 tagli di memoria, 128 GB, 254 GB, 512 GB, 1 TB. Il prezzo parte da 839 euro per l'iPhone 13 mini con 128GB di memoria, fino ad arrivare ai 1.869 euro per l'iPhone 13 Pro Max da 1TB.

Una batteria che dura più a lungo, schermi più luminosi e due telecamere: sono queste le principali caratteristiche della serie iPhone 13, presentata nel corso del Keynote 2021 di Apple. Disponibili in due formati: 6,1 pollici per l'iPhone 13 e 5,4 pollici per il mini. Il nuovo processore, A15 Bionic è il più potente che si sia mai visto ed utilizza 15 milioni di transistor e la tecnologia a 5 nanometri.

I miglioramenti, rispetto alle precedenti versioni, riguardano anche la fotocamera, dotata di un nuovo sensore che permette di acquisire il 47% in più di luce, utilizzando pixel più grandi (1.7 micron). L’obiettivo principale è grandangolare e ha un’apertura f/1.5 sul.

Il display è più luminoso ed è dotato del ProMotion, che aumenta la velocità di aggiornamento: sale a 120 Hz e scende fino a 10 Hz quando non necessario.