Amazon ha annunciato le date ufficiali del suo Prime Day, la giornata (due in realtà) di forti sconti disponibili online all'interno del popolare portale di ecommerce. Quest'anno le date cadranno il 13 e il 14 ottobre e vedranno attivate oltre un milione di offerte in ogni categoria del sito. Il Prime Day avrà quindi inizio alle 00:01 di martedì 13 ottobre per poi concludersi alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre. In contemporanea, Amazon si è impegnata a investire 85 milioni di euro in promozioni dedicate alla piccole e medie imprese durante il Prime Day e la stagione natalizia.

A partire da oggi e fino al 12 ottobre, gli utenti che spenderanno almeno 10 euro su una selezione di prodotti delle piccole e medie imprese riceveranno un buono pari a 10 euro da usare durante le giornate di sconti. "Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano" ha commentato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es.

Alcune offerte anticipate del Prime Day avranno inizio già da oggi, con sconti che riguarderanno per lo più dispositivi e servizi di Amazon. Si segnalano offerte per quanto riguarda il sistema WiFi mesh dell'azienda e le videocamere di sicurezza, ma anche per Amazon Music, Audible, Kindle Unlimited, Amazon Fashion e Prime Video. Soprattutto nel caso dei servizi, si tratta di offerte mirate a raccogliere nuovi clienti attirati dalle prove gratuite e dai prezzi di accesso abbassati e che poi difficilmente annulleranno gli abbonamenti. Un "trucco" spesso utilizzato e che qui risalta ancora di più: le offerte anticipate di questo Prime Day riguardano solamente prodotti Amazon.