Il primo post di Fedez su Instagram era un piatto di hamburger e patatine Ai tempi degli esordi su Instagram, Fedez aveva 23 anni e già una carriera da rapper avviata. La prima immagine pubblicata sul social fotografico del gruppo Facebook è una perfetta rappresentante della categoria di immagini rimasta per anni la più inflazionata sul social insieme a quella dei selfie.

A cura di Lorenzo Longhitano

Oggi è una delle personalità più seguite su Instagram in Italia, ma per costruirsi una carriera che dal rap l'ha portato a diventare anche idolo dei social, Fedez ci ha messo anni. Lo dimostra una scorsa veloce ai suoi post su Instagram, che se oggi lo vedono realizzato e felice raccogliere oltre un milione di apprezzamenti per ciascuno scatto, ai tempi degli esordi sulla piattaforma fotografica pubblicava contenuti decisamente più spontanei. Il primo in assoluto risale a quasi 10 anni fa e ritrae un soggetto particolarmente terra-terra: un piatto di hamburger con le patatine.

Il primo post di Fedez su Instagram

Era il 23 aprile 2012 quando il giovane Federico pubblicava la sua prima foto su Instagram. La foto ritrae nient'altro che un abbondante hamburger scomposto, con un letto di patatine aromatizzate al rosmarino e un recipiente per le salse. La didascalia recita il nome del locale dove il rapper è andato a mangiare, dal momento che a quei tempi Instagram non consentiva ancora di categorizzare geograficamente i post. Oggi la foto è sommersa di commenti e like come la maggior parte degli utenti non potrà mai immaginare di ricevere, ma si tratta per lo più di fan sfegatati che hanno voluto ripercorrere la storia social del loro beniamino a ritroso fino a lasciare una testimonianza del loro affetto; la realtà è che, al momento della pubblicazione, la foto non deve aver ricevuto troppa attenzione.

La foto acchiappalike

Il motivo è semplice: ai tempi Fedez aveva ancora 23 anni, la sua carriera nel campo del rap era già avviata (Penisola che non c'è e Il mio primo disco da venduto risalgono all'anno precedente) ma sui social era difficile che qualcuno sapesse già muoversi con dimestichezza; perfino Chiara Ferragni — l'italiana più seguita su Instagram e compagna di Fedez — lo ha preceduto sulla piattaforma soltanto di pochi mesi, peraltro con una fotografia che la ritraeva con il suo cane. Del resto a soli due anni di vita lo stesso social era ancora un luogo dove chiunque pubblicava immagini senza avere precisamente in mente come intercettare il pubblico desiderato.

Fedez si è orientato presto su Instagram iniziando a pubblicare autoscatti che raccontavano la sua quotidianità, foto dei suoi concerti e di colleghi come Emi lo Zio, ma la prima immagine pubblicata dal rapper su Instagram dimostra un iniziale spaesamento: la foto al piatto del ristorante è letteralmente il contenuto più inflazionato sui social, proprio per la sue caratteristiche acchiappalike.