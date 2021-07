Il tiktoker 19enne Babyface.s è morto in una sparatoria La famiglia ne ha dato la notizia con un intervento su Instagram, rivelando le circostanze della morte ma senza entrare nei dettagli di quanto accaduto. È su TikTok però che il diciannovenne aveva il suo pubblico più sfegatato: due milioni e mezzo di fan che ora non si capacitano di quanto avvenuto.

A cura di Lorenzo Longhitano

Il suo profilo TikTok si è riempito immediatamente dei commenti dei suoi fan, increduli alla notizia della sua scomparsa improvvisa: il tiktoker diciannovenne @Babyface.s, all'anagrafe Matima Miller, è deceduto nella giornata di lunedì 5 luglio dopo una sparatoria avvenuta poche ore prima. La famiglia ne ha dato la notizia con un intervento su Instagram, rivelando le circostanze della morte ma senza entrare nei dettagli di quanto accaduto.

L'annuncio su Instagram

Il post pubblicato sul social network – dove il ragazzo era conosciuto come Swavy – si limita a riferire che Matima è rimasto vittima di un "atto di violenza privo di senso". I fatti sono avvenuti nella città natale di Miller, nel Delaware, e il motivo per cui non sono stati rivelati maggiori dettagli sulla vicenda è che le indagini in merito sono ancora in corso, come del resto hanno confermato anche le forze dell'ordine locali. Quel che è certo è che la famiglia vuole continuare a tenere vivo il nome e lo spirito di Miller, continuando a pubblicare contenuti suoi suoi canali social.

La reazione su TikTok

Sotto al post su Instagram pubblicato nelle scorse ore si sono accumulati migliaia di commenti di cordoglio, ma è su TikTok che il diciannovenne aveva il suo pubblico più sfegatato. Sulla piattaforma di condivisione video Miller ha infatti conquistato nei mesi più di 2 milioni e mezzo di fan con i suoi balli e il racconto della sua quotidianità, e ora tutti quei fan non sanno come reagire alla notizia. A rendere la vicenda ancora più insensata – il video pubblicato dal ragazzo risale a poche ore prima il momento della sparatoria nella quale si è trovato coinvolto: un contenuto spensierato sotto al quale si stanno accumulando messaggi di cordoglio increduli.