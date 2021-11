Il trucco di Instagram per aumentare la qualità delle foto e dei video che carichi Un trucco della piattaforma permette di aumentare la qualità del materiale caricato online, sia che si tratti di foto, sia che si tratti di contenuti video. Trovarlo non è impossibile, ma gli sviluppatori lo hanno nascosto a fondo tra le impostazioni dell’app per iOS e Android. Ecco come arrivarci in pochi tocchi.

A cura di Lorenzo Longhitano

Su Instagram ormai milioni di persone caricano quotidianamente scampoli di vita quotidiana o interventi pianificati accuratamente per essere visti dal maggior numero di persone. La piattaforma insomma è diventata un modo per comunicarsi e raccontarsi al mondo esterno e per questo chi la utilizza presta spesso particolare attenzione alla qualità di ciò che pubblica; questa categoria di persone potrebbe trovare utile un trucco dell'app nascosto tra le impostazioni che permette di aumentare la qualità del materiale caricato online, che si tratti di foto o di video.

L'interruttore per aumentare la qualità di foto e video

Il trucco in questione non è impossibile da trovare da soli: in fondo si tratta di una semplice opzione presente con tanto di etichetta e descrizione tra le impostazioni di Instagram. Proprio le impostazioni dell'app però sono talmente numerose – tra elementi dedicati alla protezione, alla privacy, agli elementi salvati, alle inserzioni e molto altro – che scovare la voce desiderata può richiedere del tempo. Per arrivarci direttamente basta aprire le Impostazioni dell'app (visitando la propria pagina del profilo e toccando l'icona con le tre righe orizzontali in alto a destra) e poi selezionando la voce Account. Qui la voce da cercare è Utilizzo dati, che apre una paginata che contiene l'interruttore desiderato: Caricamenti in alta qualità.

La versione Android

Sui telefoni Android la medesima voce non esiste, ma è comunque possibile accertarsi che i caricamenti vengano effettuati alla maggiore qualità possibile. Per farlo basta arrivare alla voce Account delle Impostazioni e scegliere a questo punto Uso dei dati mobili: qui basta accertarsi che la Modalità di risparmio dei dati sia spenta o – nel caso sia accesa – accertarsi che la voce Contenuti multimediali in alta risoluzione preveda un'eccezione sia per le connessioni mobili che per quelle WiFi.