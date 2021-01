Noto su Reddit come Gatsbuu, un 19enne americano iscritto al Computer Science di Seattle, ha lasciato la community di FIFA per l'enorme riscontro ricevuto dopo aver pubblicato una foto della sua postazione di gioco, in cui appare il monitor Samsung Odyssey G9, che ha un valore di 1.500 dollari. Le reazioni positive degli altri utenti non è legato tanto al prezzo del monitor, quanto alla sua natura ultrawide che consente di vedere l'intero campo di gioco quando si fa una partita a FIFA. Ciò si è rivelato utile, afferma Gatsbuu intervistato da SPORTbible, "per i lunghi passaggi filtranti che l'avversario non può anticipare, e per la difesa, poiché sono sempre consapevole della posizione dei miei difensori".

L'idea di usare uno schermo ultrawide per giocare ai videogiochi deriva dalla passione che il giovane americano ha per i suoi studi: "Sono uno studente di informatica e avere lo spazio extra sullo schermo è davvero utile per la codifica e il multitasking". Questa comodità è stata quindi usata anche per i videogiochi, altra grande passione del protagonista della vicenda. Per chi fosse interessato o interessata ad avere una nuova prospettiva su FIFA, ecco la configurazione specifica usata da Gatsbuu: scheda grafica Nvidia RTX 2080ti, CPU i9 9900k, 32 Gigabyte di RAM DDR4 e memoria SSD di 2 TB. Se si aggiungono anche le varie periferiche audio, tastiera e mouse, si parla di un prezzo totale di 6.500 dollari.

Occore precisare che, per quanto uno schermo ultrawide permetta di avere una visione completa del campo di gioco in FIFA – con i suoi conseguenti vantaggi – non è detto che la vittoria sia sempre a portata di mano. Lo stesso Gatsbuu ha ammesso con molta umiltà di essere ancora un principiante in FIFA, e per questo necessità di allenamento. Al momento infatti è classificato in Div 5 solo nei rivali di divisione. La vera sorpresa per il diciannovenne sono state la reazioni incredibilmente positive degli utenti di Reddit, tant'è che ha affermato: "Sentivo che la mia postazione poteva risultare fantastica per diverse persone, per questo ho deciso di pubblicare la foto, ma non mi aspettavo di svegliarmi con 10.000 voti positivi e oltre 300 commenti".