In queste ore Google ha annunciato l'arrivo di una nuova versione di Gmail che porterà all'interno della versione web del servizio di posta una caratteristica precedentemente riservate a una categoria di utenti più ristretta. Si tratta di una interfaccia unificata, che fonderà insieme la posta elettronica, un servizio di chat per gli utenti Gmail, le riunioni virtuali di Google Meet e la modifica di documenti in formato Google. La novità è già disponibile per quasi tutti gli utenti Gmail, ma per il momento Google ha deciso di renderla attivabile solo manualmente e attraverso un'opzione poco raggiungibile. Per arrivarci, fortunatamente bastano pochi clic.

Come attivare la nuova interfaccia di Gmail

La nuova interfaccia di Gmail appare dopo aver azionato un interruttore che attiva Google Chat, un servizio di messaggistica istantanea che la casa di Mountain View ha appena reso disponibile per tutti gli utenti Gmail, e che finora era appannaggio esclusivo degli utenti con profili business. Per arrivare a questo interruttore è sufficiente aprire le impostazioni di Gmail dal proprio browser preferito, cliccndo sul pulsante a forma di ingranaggio in alto a destra nella schermata principale del portale. La voce Visualizza tutte le impostazioni porterà alla schermata di configurazione dei vari aspetti del servizio; qui occorre trovare la scheda Chat e Riunioni, e poi selezionare Google Chat come interfaccia predefinita per la messaggistica istantanea. Premere il pulsante Salva modifiche attiverà la nuova interfaccia di Gmail, annunciata da alcune schermate che ne descrivono le funzioni principali.

Cosa puoi fare con la nuova interfaccia di Gmail

A questo punto sulla parte sinistra della schermata si troveranno altre tre pannelli sotto a quello normalmente destinato a navigare tra i messaggi di posta: il primo contiene le chat in corso con gli utenti di Gmail, che si potranno reperire facilmente in base alle ultime conversazioni intrattenute oppure aprire ex novo; il secondo serve per le stanze che è possibile aprire con i contatti Google; il terzo è una scorciatoia per il servizio di videochiamate Google Meet. Con la nuova interfaccia, qualunque link a un documento Google pubblicato in chat o in gruppo può essere aperto direttamente all'interno di Gmail, dando modo di modificarlo con l'aiuto degli altri partecipanti della chat senza bisogno di abbandonare la finestra del portale.