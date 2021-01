Molti utenti con smartphone dotati di SIM dell'operatore Iliad stanno avendo problemi di connessione nella mattinata di oggi, giovedì 21 gennaio 2021. Dalle 10:30 circa i servizi Internet e telefono dell'azienda stanno avendo problemi di natura ancora non specificata che stanno rendendo impossibile chiamare e navigare online a un numero non ancora precisato ma non trascurabile di utenti. Le segnalazioni di questo Iliad down sono pervenute online sia attraverso Twitter che dal portale Downdetector.com, dal quale si apprende che il disservizio coinvolge diverse città in tutta Italia.

Iliad down, le aree colpite

La mappa dei malfunzionamenti di Downdetector.com evidenzia come centri maggiormente colpiti tutte le maggiori città del nord e del centro: da Milano a Roma, passando per Torino, Venezia, Bologna e Perugia, ma non manca un interessamento — seppure minore — di aree cittadine situate più a sud come quelle di Napoli, Bari, Palermo e Catania. Al netto della precisione dello strumento, sembra insomma che i malfunzionamenti siano stati registrati in tutto lo stivale, con un maggior numero di segnalazioni comprensibilmente in arrivo dalle aree più densamente abitate.

in foto: (Foto: Downdetector.com)

Internet assente, chiamate impossibili e sito irraggiungibile

Ad essere stati colpiti da problemi non sembrano essere state solamente le connessioni a Internet, che anzi risultano un problema per un terzo di coloro che hanno inoltrato la propria segnalazione a Downdetector. Per la metà degli utenti finiti al centro del disservizio, a finire K.O. è stato il collegamento telefonico, segnalato come non funzionante nella metà dei casi. Anche il sito internet del gestore per il momento è irraggiungibile, il che sta rendendo ancora più difficoltoso agli utenti contattare l'azienda per chiedere conto di cosa stia succedendo al servizio.

La reazione di Iliad

L'operatore per il momento non ha ancora fornito spiegazioni su quanto sta accadendo. A questo punto i tecnici dovrebbero essere al corrente del problema, o per lo meno dovrebbe esserlo il team social che in almeno un caso è stato avvisato online del guasto. Considerato che i primi problemi si sono registrati circa un'ora fa, è possibile che per una risposta ufficiale occorra attendere ancora; se poi il guasto dovesse risolversi in tempi brevi è possibile che il gruppo non rilasci alcuna dichiarazione in merito.

Il precedente delle conversazioni con sconosciuti

Soltanto poche ore fa l'operatore aveva avuto grattacapi di natura ben più preoccupante: un problema tecnico che ha messo erroneamente alcuni utenti del servizio voce in contatto con interlocutori sconosciuti, che invece erano già impegnati al telefono in conversazioni con altre persone. Iliad non ha chiarito le ragioni alla base del fenomeno di interferenza, limitandosi a dichiarare di aver risolto il tutto a poche ore dalle prime segnalazioni.