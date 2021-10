Immagini di buon Halloween 2021 per WhatsApp: le più spaventose e divertenti per il 31 ottobre Il 31 ottobre si celebra la festa più spaventosa dell’anno: la notte di Halloween, regno del terrore e dello spavento. Per accoglierla non c’è modo migliore di un augurio inviato ad amici o parenti via WhatsApp e Facebook: ecco le immagini più adatte allo scopo, da scaricare gratis per social network e piattaforme di messaggistica.

A cura di Redazione Tech

Oggi è la festa di Halloween, la ricorrenza più "spaventosa" del calendario che arriva dagli Stati Uniti ma che ormai ogni 31 ottobre si celebra ampiamente anche da noi. Gli ingredienti della festa sono travestimenti e maschere, ma anche dolcetti e scherzetti a base di zucche, ragnatele, streghe e tutto ciò che c'è di raccapricciante. Ecco perché per augurare un buon Halloween ai contatti vicini e lontani la soluzione migliore è un'immagine terrificante da condividere sui social o slle piattaforme di messaggistica. Ecco le migliori da scaricare gratis per augurare un Buon Halloween 2021 su Facebook e Instagram o per inviare un messaggio di auguri su WhatsApp e Telegram.

Immagini di Buon Halloween: le migliori da scaricare gratis per WhtasApp e Facebook

Le tipologie di immagini più adatte per augurare un Buon Halloween sono diverse: da quelle più spaventose ed esplicite a quelle dal tono meno lugubre. Dalle immagini che lasciano al mittente il compito di essere completate con un messaggio di testo a quelle che racchiudono già l'augurio interessato. Ecco le migliori da scaricare per social e messaggistica: per salvarle basta cliccarle con il tasto destro o toccarle a lungo con il dito.

Halloween 2021, le immagini più divertenti da condividere sui social

La festa di Halloween si basa su paura e spavento, ma è anche una ricorrenza che sa prendersi poco sul serio puntando su ironia e divertimento come ingrediente di base. Ecco dunque le migliori immagini che puntano sull'aspetto più giocoso di Halloween, pur mantenendo al centro i suoi simboli principali come scheletri, zucche e fantasmi.

Le immagini più spaventose per augurare Buon Halloween 2021

Brivido e orrore rimangono le caratteristiche peculiari della festa. Ecco dunque le immagini più spaventose per celebrare la festa, dedicate a coloro che preferiscono puntare su elementi raccapriccianti o inquietanti come zombie, non-morti e presenze sovrannaturali.