In Forza Horizon 5 i dialoghi sono disponibili anche nella lingua dei segni “Fin dall’inizio dello sviluppo di Forza Horizon 5, abbiamo ritenuto prioritario incorporare funzionalità di accessibilità”, si apre così il comunicato pubblicato sul blog di Microsoft per presentare le impostazioni di gioco utili per estendere l’accessibilità a chi soffre di sordomutismo e non solo.

Si parla sempre più spesso di videogiochi e accessibilità. Tra le aziende più impegnate su questo fronte vi è sicuramente Microsoft. Dopo alcune iniziative interessanti, come l'Xbox Adaptive Controller, è la volta del linguaggio dei segni in Forza Horizon 5, la nuova esclusiva sviluppata da Playground Games, riservata al pubblico di PC, Xbox One e Xbox Series X|S. A confermarlo è direttamente il Creative Director del popolare simulatore di guida, Mike Brown, tramite un post sul blog ufficiale di Microsoft.

"Fin dall'inizio dello sviluppo di Forza Horizon 5, abbiamo ritenuto prioritario incorporare funzionalità di accessibilità. Vogliamo che tutti possano provare il nostro gioco e, con più di 400 milioni di giocatori con disabilità stimati in tutto il mondo, è fondamentale che tutti siano in grado di personalizzare il proprio gameplay nel modo migliore per loro", inizia così il post di Mike Brown. La feature del linguaggio dei segni per chi soffre di sordomutismo arriverà molto presto all'interno del gioco e prevede due interpreti ASL (American Sign Language) e BSL (British Sign Language) che compariranno a schermo per tradurre i dialoghi durante i filmati di gioco. Un traguardo gigantesco per l'attuale settore videoludico.

Al di là del linguaggio dei segni, Forza Horizon 5 presenta già diverse opzioni per garantire la massima accessibilità. Tra queste si sottolinea la possibilità di regolare la velocità di gioco offline, impostazioni dei colori personalizzabili per chi è affetto da daltonismo e assistenza vocale per leggere i testi su schermo. Una serie di accortezze e sensibilità che rimettono al centro il discorso di accessibilità e inclusività nel panorama videoludico.

Forza Horizon 5 porta i giocatori a guidare tra le lande del Messico, con la solita resa tecnica incredibilmente realistica e sorprendente. Il titolo è disponibile dallo scorso 9 novembre su tutte le piattaforme Microsoft, anche tramite Game Pass, il servizio in abbonamento mensile che mette a disposizione una libreria digitale videoludica che ospita anche le esclusive al lancio. Al momento il titolo gode di ottima salute: ancor prima dell'uscita sul mercato, grazie ai preordini dell'edizione Premium, è stato registrato oltre il milione di utenti attivi.