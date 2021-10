In Italia sono arrivate le stanze a tema che puoi noleggiare per i tuoi tiktok Pensate per realizzare video a livello professionale o semiprofessionale, sono piccoli set scenografici che i tiktoker possono noleggiare per un periodo di tempo a piacere per registrare le proprie clip da pubblicare poi sulla piattaforma di condivisione. Ecco dove si trovano e dove apriranno a breve.

A cura di Lorenzo Longhitano

Realizzare video su TikTok è un'attività che per la maggior parte degli utenti si esaurisce nel perimetro del passatempo. Per alcuni però una carriera da creator nel social network a più rapida espansione del momento rappresenta un sogno da realizzare a tutti i costi, e per questa categoria di utenti può essere necessario puntare su tutti gli strumenti a disposizione per realizzare clip accattivanti. È a questa esigenza che rispondono le stanze a tema che da oggi si possono trovare anche in Italia: si tratta di piccoli set scenografici che i tiktoker possono noleggiare per un periodo di tempo a piacere per registrare le proprie clip da pubblicare poi sulla piattaforma di condivisione.

Battezzate Kit Rooms, sono l'opera di un'azienda omonima che per il momento opera a Torino ma ha in programma di aprire nuove sedi anche a Milano e Roma. Il concetto è semplice: all'interno di un unico studio sono presenti diverse sale, ciascuna dotata di illuminazione autonoma e di un arredamento a tema pensato per rendere il più possibile unico lo sfondo e l'ambientazione dei tiktok che vengono girati dagli utenti. Il prezzo per il noleggio include l'ingresso di una o più persone, mentre per una cifra aggiuntiva si può chiedere l'intervento di un videomaker professionista che si occupi delle riprese.

Le sale a disposizione sono caratterizzate da temi abbastanza particolari ma in grado di risuonare con i gusti del maggior numero di utenti possibile: si va da una sala a tema dolciario tempestata di ciambelle e cioccolato a una stanza completamente a scacchi arredata con i pezzi del gioco di strategia; da un finto studio televisivo da telegiornale a una riproduzione di una sala prove musicale da patiti del rock. Tra le stanze più settoriali non mancano quelle dedicate al Joker di Batman e alla serie Netflix La casa di carta.