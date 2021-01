La serie in streaming Bridgerton è una delle più apprezzate di Netflix fin dal giorno in cui è stata messa a disposizione online, e non sorprende che online se ne stia parlando diffusamente su tutti i social. Tra le piattaforme influenzate dall'opera non poteva mancare TikTok, dove però gli utenti hanno deciso di rimaneggiarne i contenuti per creare canzoni e balli ispirati ad ambientazione e protagonisti. A spiccare in questo senso è la cantante e tiktoker statunitense Abigail Barlow, che partendo dai temi e dai personaggi di Bridgerton sta realizzando canzoni originali in stile musical che raccolgono milioni di visualizzazioni.

La giovane è stata notata dagli utenti del social dopo essersi chiesta "come sarebbe Bridgerton se fosse un musical", e rispondendosi iniziando a interpretare pezzi scritti e composti ispirandosi alle tematiche e agli eventi narrati nella serie. Ad eccezione della trama, le opere pubblicate sul social sono completamente originali, pensate e arrangiate in collaborazione con l'autrice, compositrice e amica Emily Bear: il primo brano finito online si intitola Burn for You e in meno di una settimana dalla pubblicazione ha ottenuto 3 milioni di visualizzazioni, catapultando il duo sotto i riflettori della BBC.

Burn for You era solo l'inizio: Barlow e Bear hanno già realizzato e interpretato altri brani rendendone disponibili anche delle versioni strumentali. In questo modo gli utenti di TikTok interessati possono realizzare dei duetti aggiungendo strofe alle canzoni già scritte, oppure ispirarsi ai temi musicali proposti per realizzare brani che si integrino con quanto già realizzato. Il sogno – ammette Barlow ai microfoni dell'emittente britannica – è che la comunità della piattaforma di condivisione video si metta in moto e raduni abbastanza materiale per pensare di realizzare un vero e proprio musical non ufficiale ispirato a Bridgerton, esattamente come avvenuto con Ratatouille l'anno scorso.