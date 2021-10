In questo hotel puoi pagare solo 1 euro a notte, ma ti filmano 24 ore su 24 Dal 15 aprile fino al 1 settembre, lo Stupido Hotel di Rimini sarà il luogo in cui si svolgerà un live show. Al modico prezzo di un euro, le coppie, accuratamente selezionate, alloggeranno in tre diverse stanze in cui saranno piazzate diverse telecamere. La diretta streaming verrà trasmessa su tre piattaforme: 24 ore al giorno su Twitch, 12 ore su YouTube e 2 su Facebook.

A cura di Ivano Lettere

Stupido Hotel si trova a Rimini, ma non è il nome bizzarro ad aver fatto notizia. A differenza del costo più o meno oneroso richiesto dagli alberghi della riviera romagnola, la struttura gestita da Fabio Siva chiede solo un euro a notte. Occasione più unica che rara, se non fosse per il fatto che gli ospiti dovranno in cambio cedere la loro privacy: chi deciderà di pernottare al prezzo irrisorio dovrà accettare di essere ripreso in diretta streaming 24 ore su 24. Il contenuto verrà trasmesso su tre piattaforme: 24 ore al giorno su Twitch, 12 ore su YouTube e 2 su Facebook.

I particolari della proposta

Siva ha parlato con Fanpage.it, spiegando che l'esperienza proposta dal suo hotel inizierà a partire dal 15 aprile e durerà fino al 1 settembre 2022 ed è rivolta alle coppie. Le 180 turnazioni (ciascuna con tre coppie) prevedono che ogni 5 giorni cambino gli ospiti della struttura: parliamo dunque di 1.080 partecipanti. Tanti, accomunati dal desiderio di apparire: "Siamo nell’epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. Offriamo a tutti una vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la privacy", ha dichiarato Siva al Corriere di Romagna. Il gestore allestirà la struttura come se dovesse diventare la nuova location del Grande Fratello: le telecamere verranno piazzate in tre stanze del quarto piano del palazzo e, per non farsi mancare nulla, verrà creata anche una sala regia, con un conduttore che presenterà e commenterà la diretta.

Sempre al Corriere di Romagna, Siva ha aggiunto che "una telecamera verrà posizionata nel corridoio centrale, in cui gli ospiti faranno colazione assieme. E un’altra ancora verrà installata nel terrazzo, dove ci saranno sdraio, ombrelloni e una vasca idromassaggio per quattro persone. Toglieremo le porte delle camere e stabiliremo alcuni momenti comuni obbligatori, per far sì che le coppie interagiscano fra di loro quanto più possibile".

L'idea e i casting

Stupido Live Show è già salito agli onori delle cronache ed è bastato poco prima che facesse breccia nel cuore di chi è disposto a vivere sotto lo sguardo vigile della telecamera. "Si tratta di una ricerca sociale, ma non posso dire altro", ha spiegato Doli a Fanpage.it, mantenendo intatto l'alone di mistero che aleggia intorno al fine ultimo della novità. Motivo che giustificherebbe la risposta poco esaustiva, identica a quella fornita quando abbiamo cercato di capire quali saranno i criteri utilizzati per selezionare le persone: "Non posso rivelare nulla. Una cosa però posso dirla: sarò io a scegliere i futuri inquilini dello Stupido Hotel".