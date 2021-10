Incidente per Charli D’Amelio a Napoli: perché ha dovuto smettere di farsi foto con i fan Dopo pochi giorni di permanenza nella città partenopea, la influencer più seguita su TikTok ha dovuto smettere di scattarsi foto con i fan e di incontrarli per strada come aveva sempre fatto. Di mezzo c’è una piccola disavventura che l’ha però lasciata scossa e l’ha portata ad evitare ulteriori contatti con i follower.

A cura di Lorenzo Longhitano

Nei giorni scorsi i fan italiani di Charli D'Amelio si sono divisi tra una minoranza che si è riversata improvvisamente a Napoli e una larga maggioranza che avrebbe voluto essere là: la tiktoker più seguita al mondo ha infatti speso alcuni giorni nella città partenopea insieme alla sua famiglia e all'amico Chase Hudson, attirando attorno a sé curiosità e clamore. In questa occasione la influencer ha dedicato parecchio tempo ai suoi follower, ma dopo i primi tre giorni è sparita dalla scena pubblica iniziando a evitare i fan fino alla sua partenza da Napoli.

Charli D'Amelio spintonata

Il retroscena lo ha raccontato la testata Webboh che grazie alla testimonianza di alcune fonti sul posto ha ricostruito quanto accaduto durante il soggiorno della famiglia D'Amelio. I testimoni hanno raccontato che in una delle sue ultime uscite Charli D'Amelio è stata inavvertitamente spintonata mentre si rivolgeva alla folla di fan che era accorsa per vederla e scattare foto con lei. Nell'urto la ragazza ha riportato un forte dolore alle costole, rientrando così immediatamente nella sua stanza d'albergo dove il personale dello stabile ha riferito di averla sentita piangere. Poco dopo sembra sia successo qualcosa di simile con Dixie che, anziché subire uno spintone, è stata colpita da una borsa in faccia, mettendo la parola fine ai contatti ravvicinati con i fan del posto.

Il soggiorno a Roma

Charli D'Amelio e il resto della famiglia hanno lasciato Napoli per recarsi a Roma, dove la tiktoker si trova in questo momento. L'arrivo risale a poche ore fa e la prima testimonianza dell'arrivo nella capitale si evince dalle foto pubblicate su Instagram dalla ragazza. Non è ancora chiaro quali siano state le sue tappe finora né quanto i D'Amelio e Chase Hudson si fermeranno, ma su Instagram e TikTok gli utenti hanno già iniziato a cercare informazioni utili a intercettare i loro beniamini offline.