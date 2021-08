Instagram dice addio allo swipe up: arriva l’adesivo per i link Instagram ha annunciato di voler eliminare lo swipe verso l’alto a partire dal 30 agosto, quando al posto dell’ormai famoso gesto apparirà un nuovo adesivo che consentirà ai creator di inserire link all’interno delle storie.

A cura di Marco Paretti

Presto non sentiremo più gli influencer dire di "fare swipe up" nelle loro storie di Instagram. L'azienda ha infatti annunciato la volontà di eliminare la funzionalità a partire dal 30 agosto, quando al posto dell'ormai famoso gesto apparirà un nuovo adesivo che consentirà ai creator di inserire link all'interno delle storie. Niente più swipe verso l'alto, quindi, ma un semplice tap che permetterà agli utenti di accedere al link condiviso dall'account che ha creato la storia. Un cambiamento che va a uniformare l'esperienza nelle storie, dove tutti gli elementi interattivi prendono la forma di adesivi.

La decisione di eliminare un elemento così importante per la piattaforma ha l'obiettivo di "semplificare la creazione delle storie" e di offrire più "controllo creativo", consentendo ai creator di gestire i link in maniera più personalizzata rispetto al semplice swipe up. Un'altra importante differenza è che sarà possibile commentare le storie con i link, cosa che al momento non è possibile fare con lo swipe up. I test su questo adesivo sono iniziati a giugno e hanno coinvolto sia gli utenti al di sotto dei 10.000 follower sia quelli con un seguito più grande: al momento per accedere alla funzione di condivisione dei link delle storie bisogna superare questa soglia di seguaci.

Nonostante il test abbia coinvolto un pubblico più ampio, però, almeno inizialmente gli adesivi per i link saranno comunque disponibili solamente per chi già può accedere allo swipe up. Insomma, per poter usare il nuovo adesivo bisognerà avere più di 10.000 follower o una spunta blu. Secondo l'azienda, però, questo potrebbe cambiare: Instagram sta ancora valutando se ampliare il bacino di utenti che possono accedere a questa funzione, una decisione che prenderà in seguito a questa modifica, che li "aiuterà a determinare se è la decisione giusta prima di espandere l'accesso a più persone".