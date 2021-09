Instagram down ora, problemi con feed e messaggi: impossibile accedere al social di Zuckerberg Instagram non va, impossibile aggiornare il feed: è il messaggio che sta facendo perdere la pazienza a decine di migliaia di utenti Instagram in tutto il mondo in questi minuti. Problemi sul portale che è diventato parzialmente inaccessibile per un numero ancora imprecisato di persone a partire dalla mattinata di oggi, giovedì 2 settembre.

Impossibile aggiornare il feed: è il messaggio che sta facendo perdere la pazienza a decine di migliaia di utenti Instagram in tutto il mondo in questi minuti. Il portale è diventato parzialmente inaccessibile per un numero ancora imprecisato di persone a partire dalla mattinata di oggi, giovedì 2 settembre. Per il momento le cause dei disservizi non sono ancora state chiarite; del resto il problema ha iniziato a presentarsi poco meno di un'ora fa, a partire da circa mezzogiorno.

Instagram non va, le segnalazioni degli utenti

Tra i disagi maggiormente lamentati dagli utenti che si sono rivolti al portale Downdetector per le segnalazioni appaiono problemi di autenticazione di aggiornamento su app e sito web, ma non manca neppure chi non sta riuscendo a interagire con i propri contatti attraverso i messaggi diretti. Come avviene di consueto in questi casi, gli utenti rimasti orfani del loro social prediletto si sono riversati su Twitter per sfogarsi, mandando in tendenza un hashtag ormai diventato un classico di queste situazioni, ovvero #instagramdown.

"Impossibile aggiornare il feed" e problemi con i messaggi di Instagram

Uno dei problemi lamentati più frequentemente accoglie gli utenti coinvolti fin dall'apertura di Instagram su smartphone: in primo piano appaiono le ultime foto caricate alla precedente apertura dell'app, mentre un messaggio in sovrimpressione avvisa brevemente che è stato "Impossibile aggiornare il feed". L'app si può continuare a utilizzare, ma i contenuti che visualizza non sono aggiornati. Per quel che riguarda invece le chat di Direct, viene riscontrata lentezza nella consegna, aggravata dal fatto che la piattaforma non dispone di un sistema di spunte ben visibile che segnala invio e ricezione dei messaggi in modo chiaro. Per chiunque stia conversando su Instagram, il consiglio è di cambiare momentaneamente piattaforma fino a quando i problemi non saranno risolti.